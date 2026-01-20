Así luce el actor Jorge Rivero a los 88 años

El contenido fitness de las redes sociales está plagado de personalidades jóvenes que presumen su aspecto físico, sus rutinas y donde muchos de ellos dan consejos para otras personas que buscan disciplinarse en la actividad física. Sin embargo, en esta oportunidad salió a la luz un actor mexicano que con casi 88 años… no falla un solo día en su ida al gimnasio. Él es Jorge Rivero y así se descubrió donde vive en la actualidad.

¿Por qué se volvió tendencia el actor Jorge Rivero?

En los años 80 el actor nacido en Guadalajara se convirtió en un auténtico sex symbol, pues contaba con un físico envidiable, dado que desde joven practicó el fisicoculturismo. A la par del estudio de su carrera en ingeniería química, concretó actividades deportivas como natación y waterpolo. Sin embargo, ya había pasado un tiempo sin saber de él… pero fue descubierto por otro actor.

En un video publicado por Jonathan Cheung, presumió que se encontró a un abuelo de 88 años que no faltaba ni un solo día a su actividad física en un gimnasio en los Estados Unidos. Ante dicho descubrimiento personal del actor en su localidad, la gente indicó que era un mexicano que fue figura en el pasado del cine nacional.

Y tal como Jonathan, muchos otros quedaron impresionados con la disciplina de un hombre mayor, el cual fue un ícono de la cinematografía mexicana, pero que se mantiene en forma tal como lo hizo desde su juventud. Esto declaró el tapatío al cuestionarle sobre el mantenerse en forma a sus casi 90 años: “Mi salud, voy a mantener mi salud. No perder la cabeza es lo principal. Mi padre me dijo: Jorge, cuando ves al toro venir, no te quedas parado enfrente de él. Le dices: olé”.

¿Jorge Rivero sigue activo en el mundo de la actuación?

No, el actor mexicano se fue retirando progresivamente del mundo de la actuación y algunos reportes indican que se mudó a Los Ángeles, dedicándose a la industria de las bienes raíces. El último proyecto del que se tiene registro, fue su regreso para la película El Crímen del Cácaro Gumaro… esto en 2014. Antes de eso, estuvo en algunos cortometrajes 10 años antes de este filme mencionado. Sin embargo hoy se distingue por su perfil bajo, demostrado en este video donde fue redescubierto por un actor en los Estados Unidos