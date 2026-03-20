Jorge Salinas impacta al mundo al presentar y aparecer por primera vez en público con su hijo mayor

Durante la alfombra roja de la obra de teatro Matilda, El Musical, el actor Jorge Salinas sorprendió al público y a medios tras presentar por primera vez a su hijo mayor Santiago, uno de los gemelos que tuvo con su primera esposa Fátima Boggio.

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Santiago quien se mostró sonriente y relajado evidenció el fuerte vínculo que mantiene con su padre y sus hermanos, asimismo, Jorge se mostró alegre al presentar a Santiago.

Vine acompañado de mi hijo Santiago y aunque ya es un hombre, me gusta que ya lo conozcan.

¿Quién es Santiago Salinas?

La aparición de padre e hijo no solo llamó la atención por lo inesperada, sino también por la cercanía y complicidad que mostraron durante el evento. De igual modo, sorprendió que el joven supo desenvolverse ante las cámaras.

Santiago quien tiene 21 años de edad es modelo y estudiante de marketing y publicidad en medios digitales en Lima, Perú, asimismo, se describe como un deportista multideportivo asegurando que le apasiona el deporte de contacto.

Hasta el momento no descarta en incursionar en el mundo del espectáculo y de regresar a México, sin embargo, por ahora solo se enfoca en sus estudios y el modelaje. Mientras tanto, dijo que ha sido aconsejado por su padre donde principalmente le ha expresado que nunca desista y que siga estudiando. Finalmente, reiteró que tiene una buena comunicación con el actor y con sus medios hermanos con los cuales habla muy seguido, en cuanto a su relación con la actriz Elizabeth Álvarez esposa de su padre, indicó que lo trata como a sus hermanos con mucho amor y la calificó como una mujer extraordinaria.

Conoce a Santiago, el apuesto hijo modelo de Jorge Salinas y Fátima Boggio

¿Cómo fue la relación entre Jorge Salinas y Fátima Boggio?

Durante los inicios de la década de los 2000 la relación entre Fátima Boggio y Jorge Salinas fue una de las más mediáticas en su momento formando una familia donde tuvieron a sus gemelos.

Sin embargo con el tiempo y por diferencias personales que aparentemente estuvieron envueltas en polémicas se separaron, sin embargo, se ha señalado que a pesar de su ruptura han mantenido una cordial comunicación.