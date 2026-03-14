¿José Ángel Bichir cayó de un tercer piso? Este es su estado de salud, hoy 13 marzo 2026

Una de las familias más importantes del medio cinematográfico en México enfrenta uno de los momentos más difíciles luego de que José Ángel Bichir, al parecer, intentara terminar con su vida.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

Este viernes 13 de marzo se dió a conocer que el reconocido actor mexicano, José Ángel Bichir, cayó del tercer piso de su departamento, ubicado en la calle Uxmal en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes médicos el reconocido actor sufrió graves fracturas en la cara y en el abdomen. El hijo de Odiseo Bichir tuvo que ser trasladado de forma urgente al hospital Rubén Leñero. De acuerdo con las autoridades “Al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes”. Hasta el momento se desconoce a qué tipo de tratamiento el actor tendrá que ser sometido. Sin embargo, esta noticia ha causado gran conmoción en todos sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

¿Cómo reaccionó la familia de José Ángel Bichir luego de su caída?

Hasta el momento su familia no se ha pronunciado de forma oficial ante los hechos. Sin embargo, de acuerdo con información difundida por parte del periodista Carlos Jiménez, la madre del actor, Patricia Pascual, señaló a las autoridades que el actor tomaba medicamentos, pero se desconoce qué tipo de medicina era y con qué fin José Ángel Bichir los consumía.

Jiménez compartió una imagen del actor en la que se puede ver al actor tirado en el piso. Por otra parte, el periodista mencionó que fue una vecina quién lo encontró en su terraza.

SE ARROJA del TERCER PISO el ACTOR JOSÉ ÁNGEL BICHIR

Así lo halló una vecina en su terraza, en la calle Uxmal en @BJAlcaldia

Agentes y paramédicos de @SSC_CDMX llegaron para ayudarlo.

Su mamá Patricia Pascual les dijo q tomaba medicamentos.

Lo llevaron al hospital Rubén Leñero. pic.twitter.com/vjwRgwDkMy — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2026

¿Quién es José Ángel Bichir?

Es un reconocido actor mexicano, hijo de Odiseo Bichir. Inicio su carrera profesional a principios de los dos mil y ha incursionado en diversos proyectos de televisión y cine. Sin embargo, su talento a roto barreras, ya que ha formado parte de producciones internacionales como "Virginia Casta" y "José José, el príncipe de la canción". Por otro lado, estuvo en el ojo público luego de confirmar que había tenido una relación con Belinda. Sin embargo, no ha podido dar detalles sobre cuánto tiempo estuvo con la famosa cantante ya que firmó un contrato de confidencialidad.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.

