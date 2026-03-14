¿Estaba ebrio?, esta fue la razón por la que José Ángel Bichir cayó de un edificio de tres pisos

A través de un comunicado oficial, Rosaura Bichir; hermana de José Ángel Bichir, compartió un comunicado oficial en el que dijo la razón por la que el reconocido actor mexicano cayó de un tercer piso: Sufrió una crisis profunda.

¿Qué fue lo que dijo Rosaura Bichir sobre la caída de su hermano José Ángel Bichir?

Rosaura Bichir compartió en su cuenta de instagram una fotografía del reconocido actor José Ángel Bichir en la que escribió un comunicado por parte de la familia Bichir Pascual dirigido a medios de comunicación, la comunidad artística y público en general. En este mencionó que su hermano sufrió una crisis profunda, lo que hizo que cayera por una ventana así mismo explicó que no fue un acto voluntario y que tampoco fue una decisión consciente. “Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier otra emergencia médica”, fueron las palabras del comunicado.

Por otra parte, Rosaura Bichir aseguró que su hermano no estaba ebrio y que no buscaba hacerse daño. “José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, explicó. Además hizo hincapié en que la salud mental es una parte fundamental de cada persona por lo que es importante que las crisis emocionales se atiendan con ayuda, contención y amor.

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir, hoy 14 de marzo?

A través de un comunicado oficial, Rosaura Bichir compartió que su hermano se encuentra vivo y fuera de peligro además de que está recibiendo la atención médica necesaria. También aseguró que se encuentra rodeado de toda su familia, misma que no lo ha soltado en ningún momento. Por su parte, agradeció profundamente a todas las personas que han mostrado mucha preocupación por el estado de salud del reconocido actor mexicano.

“Hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento”, fueron palabras con las que se finalizó el comunicado por parte de la familia Bichir Pascual.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

El pasado viernes 13 de marzo el querido actor mexicano José Ángel Bichir cayó de una ventana en su edificio debido a una crisis de salud. Sufrió lesiones lo que provocó que lo trasladaran de inmediato al hospital Rubén Leñero, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en la calle Uxmal en la Colonia Narvarte.