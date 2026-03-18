CONFIRMADO: José Ángel Bichir perdió dos dientes y estás son las CIRUGÍAS que necesitará tras caer de un tercer piso

El pasado viernes 13 de marzo José Ángel Bichir cayó de un tercer piso luego de sufrir una crisis emocional, sin embargo, el accidente le ocasionó la pérdida de dos dientes por lo que necesita implantes dentales y una cirugía en la nariz. Sin embargo, estos gastos superan la economía de su familia.

¿Qué daños tuvo José Ángel Bichir luego de su caída desde un tercer piso?

De acuerdo con la información compartida el actor tuvo una fractura facial y traumatismo abdominal. Luego de haber estado tres días en observación con los cuidados médicos debidos el actor fue dado de alta y al salir fue visto en silla de ruedas ya que su movilidad no es la misma de antes debido al golpe que sufrió. A pesar de que Bichir afortunadamente no se encuentra en peligro su tratamiento continuará. Sin embargo, es muy costoso pues incluso su familia se encuentra juntando todo el dinero necesario para pagar todos los gastos médicos.

¿Por qué José Ángel Bichor cayó de un tercer piso?

Luego de que el reconocido actor cayera de un tercer piso en la calle Uxmal, ubicada en la Colonia Narvarte, comenzó a difundirse información de que el actor había atentado contra su propia vida. Sin embargo, eso fue falso pues su familia lanzó un comunicado en el que expresaron que el actor había sufrido una crisis emocional que lo llevó a caer “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó” fueron palabras de su familia, mismo en donde recalcaron la importancia de la salud mental, misma que no tiene que ser un tabú y debe ser atendida cuando tiene problemas.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

Es muy importante conocer la línea de vida en México para evitar que una persona atente contra sí misma. Esta es: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención a temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta cuando una persona sufre depresión o puede atentar contra su propia vida, detectar señales es fundamental para prevenir el suicidio. Se debe notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, es importante comprobar si esa persona comienza a alejarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una plática sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.