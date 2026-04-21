Juan de Dios Pantoja confesó que él atacó directamente a Kenia Os

En medio de comentarios en su contra generados desde distintos frentes (culpa de sus actitudes hacia la familia de Kim y por el shipeo de Loaiza con JOP), Juan de Dios Pantoja emitió una confesión que muchos percibieron como extraña. Indicó que él fue el autor de múltiples mensajes en contra de Kenia Os. Esto se sabe de todo lo que rodea a esta polémica declaración.

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¿Juan de Dios Pantoja odiaba a Kenia Os?

Tal vez las personas que son nuevas en este conflicto de youtubers/influencers no entienden muy bien lo que pasa alrededor, pero la historia incluso va atrás en el tiempo una década. Pero lo necesario es entender que en algún momento Kenia Os, Kimberly Loaiza y JD Pantoja eran equipo en el volátil mundo de las redes sociales.

Pero por problemas que todas las figuras han expuesto ampliamente, dicho equipo se separó y así se generó el gran conflicto, que tuvo unos mensajes muy hostiles en contra de Kenia como gran grandes protagonistas. Y por alguna razón prácticamente desconocida, Juan de Dios Pantoja reveló que usó el perfil de KatiaVlogs para criticar fuertemente a la hoy estrella del internet, que tiene una relación con Peso Pluma.

En ese sentido, muchos ven con extrañeza que el esposo de Kimberly Loaiza dijera algo así de “random” en medio de un conflicto que tiene contra la familia de su esposa. Además, el shipeo de Kim con JOP (Fuerza Regida) sigue ganando viralidad, por lo que muchos indican que aprovechó las tendencias para aumentar polémica a su multicitado nombre en el espacio digital.

Gente es verdad lo que dice Katiavlogs ella no fue la responsable de esos Twits. En esos tiempos la tiradera era tan fuerte que ambos equipos caímos muy bajo. Recuerdo que estaban atrancando a Kim por su embarazo muy cruelmente, las críticas de parte del zorro y esa gente,… — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) April 21, 2026

¿Quién es KatiaVlogs, perfil usado por Juan de Dios Pantoja para criticar a Kenia Os?

Katia Vlogs es otra de aquellas celebridades de internet que se juntaron o forman parte del crew de Jukilop y que fue utilizada por JD Pantoja para atacar a Kenia Os. Katia tiene 25 años y cuenta con más de 6.9 millones de seguidores en Instagram. Se dedica especialmente a la producción de contenido como bailes, sincronización de labios o retos variados. Aunque vivió muchos años a la sombra de sus compañeros de team, logró hacer carrera y destacar por sí sola.