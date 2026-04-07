Juan de Dios Pantoja EXPLOTA luego de que Kenia Os donará 1.5 millones de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza “Me consta que se hace con doble intención”

El pasado 6 de marzo Stefanny Loaiza compartió la noticia de que la cantante Kenia Os ayudó a pagar con un millón y medio de pesos mexicanos la deuda que actualmente su familia enfrenta con un hospital debido a que su madre se encuentra internada. Ante esto Juan de Dios Pantoja expresó que le constaba que dicho apoyo realizado por la cantante tenía una doble intención.

¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja luego de que Kenia Os aportara un millón y medio de pesos para la mamá de Kimberly Loaiza?

A través de redes sociales el creador de contenido Juan de Dios Pantoja compartió en sus historias de instagram un mensaje luego de que Kenia Os donará un millón y medio de pesos mexicanos. En el mensaje agradeció a todos “los que no tienen miedo a la funa y ven la realidad” pues aseguró que hoy en día la mayoría de las personas buscan encajar en lo que la muchas de las personas opinan. “Una polémica más por la que me toca pasar, intente por años no involucrarme pero esta vez sí le afectó mucho a Kim” fueron algunas de las palabras que compartió además de que mencionó que para él era mejor buscar la paz y poner atención en la salud de su suegra, pues eso es lo más importante.

Por otro lado, el creedor de contenido Maurg1 compartió con sus seguidores que cuando su mamá estuvo delicada de salud Kenia Os también lo apoyó, fue por esa razón que en redes sociales el también cantante mexicano Juan de Dios Pantoja dijo que agradecía mucho la causa, pero que se hacía con doble intención, esto luego de que Kenia Os donará millón y medio de pesos mexicanos. En el mensaje que el influencer compartió aseguró que Maurg1 era una persona a quien le pagaban por hablar mal de ellos. “No se apoya a cualquiera, sabe bien a quién sí y a quién no” aseguró el esposo de Kimberly Loaiza pues dijo que el requisito era que hablaran mal de ellos además de que pidió a las personas que ya soltaran el pasado.

¿Qué dijo Kenia Os sobre la aportación que hizo de un millón y medio de pesos a la mamá de Kimberly Loaiza?

Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado al respecto ni ha compartido nada sobre la polémica que rodea a Juan de Dios Pantoja y Stefanny Loaiza. Sin embargo, la hermana de Kimberly Loaiza compartió en sus historias de instagram que la intérprete de “Llévatelo” además del millón y medio que le dió al hospital, también le envió un ramo de rosas.

Esta polémica ha generado miles de opiniones divididas en redes sociales luego de que en 2018 Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Kenia Os hubieran tenido problemas en el pasado.