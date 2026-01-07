Juan Guarnizo tiene nueva novia y las redes dicen que se parece a AriGamePlays

El 2026 comenzó con todo para algunos creadores de contenido y para la comunidad siempre fuerte de los streamers mexicanos. En este caso, Juan Guarnizo es el centro de las críticas y comentarios donde indican que la confirmada nueva pareja del influencer se parece a su ex esposa. Esto se sabe del inicio de relación del influencer mexicolombiano.

¿Quién es la novia de Juan Guarnizo?

Aunque ya existían claros indicios de que el creador de contenido estaba en el inicio o con la intención de entablar una relación con la también streamer, ambos dejaron cualquier rumor de lado para confirmar su noviazgo en el inicio del nuevo año. Pero por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los siempre oportunos haters e internautas.

Sin embargo, algo que parecía bastante normal, ha causado muchos asombro por el nivel de comentarios que se han ido en contra de quien es conocida como La Parce. Muchos de los usuarios han asegurado que se parece a AriGamePlays y se han metido seriamente con el aspecto físico de la influencer.

La sudamericana tiene cerca de 20 años y forma parte del proyecto de futbol donde Juan también está presente. Se dedica en general al contenido digital enfocado a los deportes y también hace streams enfocados a los videojuegos. Aunque su relación con Juan le ha traído relevancia mediática, ella ya lleva un recorrido en su natal Colombia.

Juan Guarnizo y La Parce revelan cómo inició su relación:



🗣️ “Estábamos de fiesta, bebiendo; nos besamos y, al día siguiente, cuando despertamos juntos, hablamos las cosas. Días después comenzamos la relación.” pic.twitter.com/cDBmz9xYT2 — Javi Oliveira (@javioliveira) January 7, 2026

¿Cómo se dio la relación entre La Parce y Juan Guarnizo?

Recientemente contado en un stream en la plataforma de Kick, la colombiana indicó que el paso definitivo lo dieron en una fiesta. Ambos salieron a beber y en medio de las copas, se insinuaron las intenciones y tras pasar la noche juntos, decidieron iniciar con la relación. Ante eso, las reacciones se han hecho presentes alrededor de ambas figuras de internet. Por ello, la polémica les arrastrará durante un tiempo, sin embargo se espera que poco a poco la gente se acostumbre a la imagen de ambos juntos y los deje reposar un poco.