Exhiben pruebas de que AriGameplays le fue infiel a Juan Guarnizo

AriGameplays es una creadora de contenido reconocida en México, quien durante algún tiempo estuvo casada con Juan Guarnizo, otro influencer reconocido , hasta que ambos dieron a conocer su separación definitiva, dejando a todos atónitos, considerando que se les veía muy bien y parecían ser una pareja estable.

Sin embargo, la influencer ha sido señalada con acusaciones de infidelidad, donde se le involucra a la creadora Rivers, provocando un sin fin de comentarios al respecto. Para que no pierdas los detalles, te compartiremos lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué se le acusa de ser infiel a AriGameplays?

Los rumores donde es señalada con acusaciones de infidelidad durante su matrimonio con Juan Guarnizo, empezaron a rondar rápidamente por las redes sociales. Empezó con un collage donde aparecen AriGameplays y Rivers, donde se les ve muy juntas.

Dentro de las especulaciones, también se resalta que la creadora de contenido eliminó contenido e historias de su cuenta, donde se les vio yendo de vacaciones juntas, situaciones que solamente aumentan los chismes de su orientación sexual.

Aun así, los comentarios al respecto están divididos completamente. Por un lado, hay quienes aseguran dichas noticias, mientras que otros tantos, defienden a la influencer, al mencionar que su divorcio con Juan fue una decisión mutua entre ellos y solo se trata de una cercana amistad entre ellas.

¿Qué pasó con Juarn Guarnizo y Ari?

Juan Guarnizo y AriGameplays se conocieron en un evento del 2018, lugar donde ambos tendrían una fuerte química, permitiendo que ellos pudieran conocerse e iniciar un romance. Para el 2019, se anunció que se habían casado, siendo un paso importante para ambos al ir al altar para juntar sus vidas.

Lamentablemente, para el 2024, ambos anunciaron su separación oficial, decisión que habían tomado después de 3 meses de reflexionar. Mencionan que todo fue por diferencias en sus carreras. Pero ninguno de ellos mencionó la posibilidad de una infidelidad.

Hasta el momento, ninguno de los creadores señalados con las acusaciones han mencionado al respecto, pero las redes sociales siguen mencionando la posibilidad, en especial por los cambios que se han presentado en sus redes sociales.