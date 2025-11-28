Las redes destrozan a Juan Guarnizo por decir que tiró su anillo de compromiso con Ari GamePlays

Tal como ha ocurrido desde hace años, el streamer nacido en Colombia se metió en un severo lío tras declarar abiertamente que tras su separación de Ari GamePlays, tiró a la basura su anillo de compromiso. Ante eso, se generó una ola de críticas bastante severas, de las cuales no dudó en defenderse. Estas fueron las duras declaraciones de Juan Guarnizo.

¿Qué dijo Juan Guarnizo ante los ataques recibidos en horas recientes?

Aunque la separación de estos dos personajes de internet se dio hace un tiempo, a lo largo de los meses ciertos discursos se alimentaron en las redes sociales. Incluso en su defensa reciente hecha en uno de sus últimos streams, indicó que tuvo que salir a comentar el caso, pues eso se convierte en discursos que a la larga lastiman su imagen.

Juan Guarnizo habló directamente en contra de las mujeres que generaron un trend para atacar su persona tras decir que tiró su anillo de compromiso: "Si ustedes estuvieran en mis zapatos, se hubieran ido a un brunch con sus amigas, se hubieran tomado unas mimosas y todas juntas mandaban ese anillo al espacio. El tiempo lo dirá, solamente el tiempo lo dirá. No pedirán perdón, no señoras..."

Ante estas nuevas declaraciones, la figura de internet indicó que él se está defendiendo porque entiende lo que sucede alrededor de las críticas hacia su persona. Además, también se interpretó que delega la responsabilidad del quiebre de su relación a su ex pareja, que ha estado en un par de escándalos por su relación con otra de las amigas que tenían en común… la famosa Rivers.

¿Cuánto llevan separados Juan Guarnizo y Ari GamePlays?

Esta fue una de las parejas más comentadas del streaming en México, incluso fue elogiada durante mucho tiempo. Lamentablemente para quienes eran fans de la relación, esta se anunció como terminada en septiembre de 2024. La boda se había efectuado el 5 de octubre de 2019 y por lo tanto, dieron a conocer el quiebre a casi 5 años de casarse. Con esto, llevarían poco más de un año en estar divorciados.