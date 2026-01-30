¿Juan Soler firmó su voluntad anticipada? Actor revela las complicaciones de salud

Las sorpresas de la vida incluyen eventos desafortunados como lo es la muerte. Ante eso, en el mundo de la farándula se han visto casos de personas que no dejaron listas sus últimas voluntades y temas legales como su testamento. Por ello, Juan Soler prefirió poner en orden sus cosas, pues su salud se vio seriamente mermada. Esto fue lo ocurrido.

Malu Carreras, expareja de Paco de la O, lo denuncia públicamente por violencia doméstica

¿Por qué Juan Soler decidió dejar en orden sus papeles antes de morir?

El actor y conductor durante los últimos años de su carrera, confesó en televisión nacional que prefiere dejar todos sus asuntos en orden. A la edad de 60 años, indicó que ve la vida desde un angulo distinto y más cuando vivió problemas físicos hace unos meses. En aquella oportunidad tuvo un cuadro de fatiga crónica, pues se encontraba grabando un reality en Colombia.

El esfuerzo físico realizado le provocó llegar al límite y declaró que se atemorizó bastante por lo que sintió. Por recomendación médica se salió de las grabaciones del proyecto mencionado y posteriormente prefirió dejar todo listo por si le toca fallecer en el futuro inmediato. "Le puse demasiada demasiada galleta, pero ya a mi edad ya las galletas ya son de cereal y el cuerpo lo cobró".

Ante todo lo que ha vivido con su actual pareja, Juan Soler fue bastante contundente con su postura de cara al día irremediable para todos: "Yo creo que todos tenemos que tener muy en orden la vida. Hoy, ya la edad que tengo, acabo de cumplir 60 años. Sí te entra la conciencia de que ya no es que te queda un día más de vida, es un día menos de vida”.

¿Qué es la voluntad anticipada, documento firmado por Juan Soler?

El nacido en Argentina comentó en una entrevista concedida en televisión, que ya firmó papeles para que en caso de que su vida se encuentre en un momento crucial, no lo despierten. "Yo opté porque a mí no me enchufen, a mí no me reavivan, a mí a mí déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutar, la vida es para vivirla y no es para que te anden llevando de un lado para el otro".