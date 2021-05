Julián Gil furioso tras ser cuestionado por Marjorie de Sousa.

Julián Gil explotó contra la prensa tras ser cuestionado sobre Marjorie de Sousa. El actor argentino se dejó ver harto sobre las preguntas de su ex e hijo Matías.

La polémica y controversia no deja en paz a Julián Gil

¡Recién operado de una hernia umbilical, Julián Gil enfrentó proceso legal en Miami por su restaurante!

Y es que, un grupo de reporteros, interceptó al histrión a su salida de una importante televisora, donde arremetió con un fuerte mensaje.

“Esas preguntas están de más. Yo creo que deberíamos comenzar a cerrar el tema. Ni siquiera ustedes saben qué preguntar del tema. Es tiempo de dejar a Marjorie de Sousa que viva y a mí también. Que el niño crezca y cuando haya noticias nuevas, les iremos diciendo”, expresó el actor sobre su batalla legal con la venezolana.

Por si fuera poco, Julián Gil también cuestionó el trabajo de la prensa por no dejar en paz su ruptura con Marjorie de Sousa.

“Dudo de sus capacidades como periodistas porque se molestan si uno no para y después me hacen preguntas sin sentido. Está de más, ustedes saben lo qué pasó, entonces esperemos que el tiempo decida. No tiene casos seguir hablando, vamos a darle vuelta al asunto”, subrayó.

Julián Gil está listo para acompañar a su hija en el día de su boda

Los reporteros no desistieron, pues lograron que Julián Gil cambiara su actitud cuando habló de su hija Nicolle.

Y es que la joven está lista para casarse con su prometido en España. El actor argentino prepara grandes sorpresas para el esperado evento nupcial.

“Me voy a España para hacer los preparativos con ella. Hay varias sorpresas para ese día. Es algo muy pequeño e íntimo con 50 personas, amigos y familia”, confesó el actor.

Aunque aún no hay detalles de la boda, Julián Gil adelantó que sería un evento sencillo con 50 personas para no arriesgarse ante la pandemia de Covid-19.

