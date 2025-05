Marjorie de Sousa reacciona a señalamientos de Julián Gil

Vaya bronca la que se avecina entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, después de que este último hiciera todo tipo de revelaciones sobre la actriz venezolana en un reality show.

¿Qué dijo Julián Gil? En el reality show “Secretos de Pareja”, Julián Gil no se guardó nada y soltó todo tipo de revelaciones sobre Marjorie de Sousa, su expareja y madre de su hijo Matías.

Julián Gil reveló que en una ocasión Marjorie de Sousa lo golpeó y le tiró toda su ropa por la ventana. Esto habría sucedido antes de hacer formal su relación y naciera su hijo.

“Ella me pegó. Nada de ‘se agarraron’, no, me agarró. Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana en Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta”, explicó.

Pero eso no es todo, también reveló que Marjorie de Sousa tuvo que ver con la separación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. “Traía un problema formado con Gabriel Soto, que se divorcia de Geraldine Bazán, no fue Irina la tercera en discordia, en realidad la que destroza ese matrimonio fue ese problema”.

Julián Gil señaló que fue Irina la crucificada y muchos se olvidaron del problema entre Gabriel Soto y Marjorie de Sousa jugando muy coquetos en la playa, cuando él estaba casado con Geraldine Bazán.

¿Cómo reaccionó Marjorie de Sousa?

Luego de las polémicas revelaciones de Julián Gil, la actriz venezolana reapareció en redes sociales, donde se mostró muy activa, pues compartió diversas historias en su cuenta de Instagram, ¿alguna fue sobre Julián Gil?

Ante sus más de 10 millones de seguidores, Marjorie de Sousa compartió un video de su hijo Matías, el cual procreó con Julián Gil mientras estuvieron juntos.

En otra de sus historias, Marjorie de Sousa se tomó una selfie mostrando cómo luce actualmente. Hasta el momento, la actriz nacida en Caracas, Venezuela, no se ha pronunciado respecto a los señalamientos que hizo su expareja, Julián Gil en su contra.