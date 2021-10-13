Julián Gil teme por el bienestar de su hijo en manos de Marjorie de Sousa.

Julián Gil sigue sin entender cuál es realmente el motivo por el que Marjorie de Sousa le impide convivir con su hijo Matías.

De paso, el actor agradece que Alicia Machado lo apoye al asegurar que la actriz venezolana es una mala mujer.

Lo que pasa es que no es el pensar de Alicia, sino es el pensar del 99% de las personas; son muchas las que piensan igual

¿Cuál es el problema de ver a mi hijo? No hay un juez, el niño no está enfermo y está muy bien de salud; todo es un capricho de la mamá

El argentino sigue esperando a que la actriz venezolana recapacite por el bienestar del pequeño.

Ella puede llamarme e invitarme a ser parte de la vida del niño… no habla del tema, le preguntan y no dice nada. ¿Qué va a decir? No tiene argumentos para no dejarme ver al bebé

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Julián Gil está preocupado por el futuro de su hijo

Julián Gil asegura que el egoísmo de Marjorie la ha cegado de tal forma que no piensa en la posibilidad de dejar verlo si ella llegue a faltar.

No sé qué pasaría porque no tengo la patria potestad

En otros temas, Julián quien celebró la boda de su hija Nicolle en Madrid, España, reveló si él quiere casarse con su novia Valeria Marín.

Se lo ganó, así que vamos a ver si se casa conmigo. La boda de mi hija fue uno de los momentos más especiales de mi vida; lloré mucho y me temblaban las rodillas

Julián Gil filma en Miami junto con figuras como Lyn May, Sofía Castro, José María Torre y otros, la cinta Cerdo, donde interpreta a un policía con pésimo historial que termina siendo sometido a un experimento para implementarle un corazón de cerdo.

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