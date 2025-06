Julián Gil revela que fue abusado por muchas mujeres; así culpó al machismo

Julián Gil, consagrado actor e influencer argentino que ha logrado una exitosa carrera en territorio mexicano, volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión, el antes mencionado se volvió tendencia en las redes sociales luego de la plática que tuvo con Poncho de Nigris, misma en la que revela que, hace mucho tiempo, fue abusado por varias mujeres. Esto fue lo que dijo.

Hablar de Julián Gil es hablar de uno de los hombres más atractivos de acuerdo con lo que las mujeres piensan de él en redes; además, ha dado de qué hablar gracias a la relación que tiene con Valeria Marín. No obstante, es una realidad que también ha sido blanco de polémicas, como la disputa que sostiene con Marjorie de Sousa o, bien, las declaraciones que acaba de conceder.

¿Julián Gil fue abusado por mujeres en el pasado?

Vale mencionar que Julián Gil forma parte de un reality show que comparte junto a su pareja sentimental, mismo que se grabó hace varios meses pero que ha dejado un sinfín de polémicas. Entre estas, destaca el hecho de que el argentino ha sido abusado por mujeres en más de una ocasión, pero que no ha podido explicar con énfasis debido a su temor de ser tachado de machista.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones (...) Ahora, cuando yo analizo todo el tema, pienso que me han violado. En ese momento dije ‘si, estuvo cool, pero sí fui violado’”, mencionó Julián Gil, en declaraciones que, de inmediato, generaron un debate interesante en internet.

¿Cómo respondieron las redes al respecto?

Como era de esperarse, las declaraciones de Julián Gil, aunque fueron hace unos meses, no dejaron de generar tendencia en el apartado digital. Y si bien algunos usuarios estuvieron de acuerdo con su postura, la gran mayoría lo criticó por señalar al machismo como el culpable de lo que vivió en su momento, asegurando que esto nada tiene que ver con su desdicha.