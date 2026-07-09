¿Le engañaron? Julieta Venegas revela que la canción de ‘La niña futbolista’ era para el Día del Niño: “Es absurdo”

En las últimas horas se han viralizados las declaraciones de Julieta Vengas, ya que por primera vez habló públicamente sobre su interpretación “La niña Futbolista”, la cual es un tema del grupo infantil “Patita de Perro”, por lo que se tomó el tiempo de desmentir que por ese tema obtuvo un supuesto pago millonario.

Asimismo, explicó que su participación buscaba impulsar que más niñas se animaran a jugar futbol, ya que, la invitación para cantarla fue para celebrar el Día del Niño.

La canción de la niñ a futbolista, se viralizó durante las actividades rumbo a la Copa Mundial de FIFA 2026™ debido a que varios internautas la utilizaron para memes e incluso fue señalada por haberle cambiado la letra y porque cobró una fuerte suma de dinero.

¿Qué pasó con la canción de la niña futbolista?

Como lo mencionamos anteriormente, la canción se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que usuarios cuestionaran el momento en que fue presentada públicamente, ya que muchos coincidieron en que el estreno se junto a una dinámica relacionada con la entrega de boletos para el partido inaugural del Mundial, lo que desató especulaciones sobre un posible uso promocional.

Asimismo, la controversia se dio luego de que se especulara que Julieta Vengas había cobrado hasta 14 millones de pesos por participar en este proyecto, una cifra que rápidamente se viralizó sin que existieran pruebas que lo respaldaron..

¿Qué dijo Julieta Venegas sobre su interpretación de “La niña futbolista”?

Durante una entrevista con el periodista Javier Paniagua para sus plataformas digitales, Venegas rompió el silencio y habló abiertamente de lo qué pasó para que pudiera interpretar la canción de “La niña futbolista”.

En sus propias palabras reveló que fue invitada a colaborar para interpretar el tema del grupo infantil Patita de Perro ya que originalmente estaba pensada para presentarse durante las celebraciones del Día del Niño a lo que a ella se le hizo una buena idea especialmente por el mensaje que se buscaba transmitir a las niñas.

Asimismo, confirmó que realizó algunos ajustes a la letra original para fortalecer el mensaje de la canción, aunque dejó claro que se trató únicamente de una colaboración artística y que estaba pensada para lanzarse el Día del Niño, el 30 de abril. Sin embargo terminó por lanzarse el 29 de mayo, un mes después y días cercanos a realizarse el Mundial en México, por lo que internautas han generado diversas teorías, por lo que finalmente la cantante reiteró que su participación fue voluntaria y sin recibir pago alguno.