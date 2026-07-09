Cómo quitar las ojeras sin corrector: trucos naturales que sí funcionan

Cada día nos enfrentamos a rutinas muy estresantes que pueden perjudicar la forma en la que los demás nos ven. Esto se debe a que el cansancio se permite ver en nuestro rostro de diferentes maneras y las ojeras es una de ellas.

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Por lo general, es el maquillaje la herramienta que toma el control en estos casos y nos ayudan a lucir una mirada fresca y descansada. Los correctores de ojera ayudan a mejorar nuestro rostro cubriendo estas señales que pueden evidenciar, además del cansancio, una mala circulación en la zona del contorno de ojos o la retención de líquidos.

Quitar ojeras sin corrector

Es en este marco que cualquier alternativa que nos permita esconder o decirle adiós a las ojeras será muy bien recibida. En este punto, hoy aparecen algunos métodos muy efectivos que ayudan a combatirlas de forma natural:

El poder del frío instantáneo

El frío es el mejor vasoconstrictor natural: contrae los vasos sanguíneos que dan ese tono violáceo oaxatado bajo los ojos y reduce la hinchazón de inmediato.

Cucharas congeladas: Coloca dos cucharas de metal en el congelador durante 5 o 10 minutos. Luego, apoya la parte cóncava sobre los ojos cerrados hasta que pierdan el frío.

Cubitos de hielo envueltos: Nunca apliques hielo directo porque puedes quemar la piel. Envuélvelo en un paño suave de algodón y pásalo con toques ligeros por la zona.

Compresas de té

El té verde o el té negro son excelentes aliados porque contienen cafeína y antioxidantes que drenan el exceso de líquido.

Cómo usarlo: Prepara una infusión con dos bolsitas de té, déjalas enfriar y mételas al refrigerador. Una vez frías, colócalas sobre tus ojos durante 15 minutos. La cafeína ayudará a contraer los vasos sanguíneos y a aclarar la zona.

Rodajas de pepino o papa

Pepino: Tiene un alto contenido de agua y vitamina C, lo que hidrata profundamente y refresca la piel.

Papa (patata): Contiene cataplasia, una enzima con propiedades blanqueadoras naturales que ayuda a unificar el tono de la piel si eres de ojeras más pigmentadas (marrones). Usa rodajas bien frías durante 20 minutos.

Masajes y nutrición para ojeras

A las sugerencias anteriores se suman otras que prometen ayudarnos a lucir una mirada descansada. Se trata de los trucos caseros más efectivos y que realmente tienen base científica para funcionar contra las ojeras:

Masaje de drenaje linfático diario

A veces la ojera se ve marcada simplemente por acumulación de toxinas o retención de líquido (las típicas bolsas matutinas).

La técnica: Aplica una gota de tu aceite facial favorito (el de almendras o de rosa mosqueta van ideal) o tu crema hidratante. Con el dedo anular (que es el que tiene menos fuerza), realiza movimientos suaves desde el lagrimal hacia las sienes. Da ligeros toques como si teclearas un piano para estimular la circulación y ayudar a que el líquido drene.

Aceite de almendras dulces o de café