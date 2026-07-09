MasterChef 24/7: así quedaron los equipos para la gala de hoy miércoles 8 de julio

La competencia en MasterChef 24/7 se pone más intensa y sube de nivel. Para la gala de hoy miércoles 8 de julio, los tres capitanes seleccionados deberán enfrentarse en un reto por equipos. Cada grupo deberá demostrar que es el mejor para lograr que algunos de sus miembros suban al balcón y se salven de la eliminación del domingo.

Cómo quedaron los equipos de MasterChef 24/7 para hoy 8 de julio

En el martes de "Beneficios y Castigos" se eligieron a los tres capitanes que comandarán esta noche los equipos. Antrax y Michelle cocinaron los mejores platillos de su grupo y lograron colocarse la banda azul y roja, respectivamnete. Mientras que Daniela recibió el apoyo del público y con sus votaciones fue seleccionada como la tercer capitana, por lo que será la lider del equipo amarillo.

La preparación para esta noche de la "Batalla por equipos" comenzó desde muy temprano en el Mundo de MasterChef 24/7 y los capitanes eligieron a los cocineros con los que deseaban trabajar. Según lo que se puede ver en la transmisión en vivo del reality culinario, así quedaron los equipos para la gala de este miércoles.

Equipo rojo:



Michelle (Capitana)

Claudia

Carmen

Nora

Lancer

Equipo azul:



Antrax (Capitán)

Jazmín

Camila

Flor

Ixdit

Equipo amarillo:



Daniela (capitana)

Julio

Luis

Ramahá

Emmanuel

Desde horas antes de llegar al reto de hoy 8 de julio, los equipos se concentraron en adelantar las preparaciones que presentarán a los jueces. De acuerdo con las instrucciones que recibieron, deberán cocinar dos entradas, dos platos fuertes y dos postres.

¿Qué pasará este miércoles en MasterChef México 2026?

Los capitanes de equipo recibieron una masterclass con el "Maestro de Fuego" de MasterChef México 2026, Édgar Núñez, en el que les enseñó cómo preparar el menú de boda ideal. Luego, la Chef Lili Cuéllar les dios sus mejores consejos para elaborar postres para una degustación, por lo tanto, para esta noche se espera que los tres equipos presenten sus mejores menús para un evento especial.

Antrax y Michelle comenzaron a armar sus estrategias desde muy temprano, el cocinero le confió a Jaz, Flor y Camila que las quiere en su equipo. Mientras que unas horas antes Daniela le comentó sus ideas a sus compañeros.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.