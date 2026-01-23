ÚLTIMO MOMENTO: Fiscalía Española ARCHIVA denuncia en contra de Julio Iglesias, esto se sabe

Este 23 de enero se dió a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ha decidido archivar la denuncia que se hizo en contra de Julio Iglesias por parte de sus trabajadoras debido a un abuso por parte del cantante español. Te presentamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Por qué la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la denuncia en contra de Julio Iglesias?

Este 23 de enero se dió a conocer que las autoridades españolas han decidido archivar la denuncia que dos ex empleadas del cantante español Julio Iglesias hicieron en su contra ya que de acuerdo con la Fiscalía hay una “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la fantasía de competencia”, esto hace que la investigación no cuente con los elementos necesarios para esclarecer los hechos y todas las acusaciones que giran en torno a la demanda. En consecuencia se anula el proceso legal que las ex empleadas del español hicieron en su contra.

Por otro lado, en este proceso legal se dejó en claro que España no puede investigar delitos que hayan ocurrido en el extranjero y más aún si dichos hechos no están directamente relacionados con el país. Más bien, los sucesos ocurridos deben investigarse de forma directa en el lugar en el que sucedieron.

Lo anterior, de acuerdo con la ley, reafirma el hecho de archivar la demanda debido a que las denunciantes no cuentan con nacionalidad española ni residen en el país, por lo que la nación se desvincula del proceso.

¿Cuál fue la respuesta de Julio Iglesias ante la demanda en su contra?

El artista español, que recibió una demanda por parte de dos ex empleadas negó por completo los hechos señalados en su contra. Por su parte el cantante de temas como "Me Olvidé de Vivir", "Hey", "Soy un Truhán, Soy un Señor", "La Carretera", "Baila Morena" contrató a uno de los abogados más preparados e influyentes, José Antonio Choclán para llevar su caso.

Una de las respuestas oficiales que el español dió fue a través de su cuenta de instagram en la que no solo dijo que las acusaciones eran falsas sino que sentía una "gran tristeza" por dicho hecho. Por su parte también declaro que "nunca había sentido tanta maldad" pero que apesar de eso se iba a defender de todas las acusaciones. Por su parte también expresó que ha sentido un gran consuelo ya que muchas personas se han solidarizazdo con él en este momento, en el cual es señalado de abuso.