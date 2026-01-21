Revelan inesperado secreto de Julio Iglesias en medio de escándalo

Han pasado varios días, desde Julio Iglesias se convirtió en el centro de atención de la prensa a nivel mundial, debido a que fue acusado por dos exempleadas por presunto abuso sexual, acoso y agresión, situación que ha generado todo tipo de reacciones entre los fans y personas que convivieron con el cantante.

Incluso, el propio Julio Iglesias ha asegurado que limpiaría su imagen ante la polémica que enfrenta, también agradeció el apoyo que ha recibido por medio de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Julio Iglesias es acusado de presunto abuso sexual

Revelan nuevo secreto sobre la vida de Julio Iglesias

Mientras la situación sigue avanzando en los tribunales españoles. Un nuevo personaje ha hecho fuertes revelaciones sobre el cantante. En esta ocasión fue su exmayordomo, quien compartió su testimonio sobre cómo era vivir con Julio Iglesias en su residencia de Miami.

Antonio Valle quien fuera parte del personal de servicio del cantante, habló al respecto. Cabe mencionar que este testimonio fue presentado por la periodista española Carlota Corredera, en el programa "Directo al grano”.

De acuerdo a las palabras del exmayordomo, se vivía en un ambiente lleno de machismo primitivo y una descarada promiscuidad, también mencionó que el lugar era como bajo las reglas de un sultán. Pero eso no es todo, pues detalló que el cantante se refería a las mujeres como "titis" (se usa para describir a una mujer, a menudo destacando que es joven o atractiva), jóvenes a las que trataba como personas sometidas.

Finalmente, la periodista aseguró que estos señalamientos sobre el cantante no son nuevos, por lo que sería una conducta que viene de al menos hace 30 años.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido una nueva declaración o comunicado sobre el caso, mientras que su abogado ha pedido a la justicia española que se archive la denuncia en contra de Julio Iglesias.

