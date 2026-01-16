Julio Iglesias ROMPE el silencio tras acusaciones de abuso: “Nunca había sentido tanta maldad”

En medio de las acusaciones por parte de dos extrabajadoras que lo señalan de haber cometido presuntos abusos sexuales, Julio Iglesias rompe el silencio. El cantautor español emitió un comunicado vía redes sociales, en el que niega tales declaraciones y asegura que defenderá su dignidad y mostrará “toda la verdad”. Esto dijo al respecto:

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, se lee en el comunicado. El artista continúa diciendo que “nunca había sentido tanta maldad”, pero que no queda más que defender su dignidad y verdad “ante un agravio tan grave”. El escrito finaliza con el intérprete de "Spanish girl" agradeciendo a aquellas personas que le han mandado un mensaje de “apoyo, lealtad y consuelo” en esta situación. Aquí el comunicado:

¿De qué se le acusa a Julio Iglesias? El cantante fue denunciado de abuso por dos extrabajadoras

Julio Iglesias está en el ojo del huracán tras haber sido denunciado por dos de sus extrabajadoras que lo acusan de presunta agresión sexual, acoso y abuso de poder. La primera víctima es una empleada doméstica que asegura haber sufrido agresiones físicias y verbales, además de haber sido obligada a mantener encuentros sexuales con el cantante. La segunda denunciante es una fisoterapeuta que señala que el músico la tocó en diversas ocasiones sin su consentimiento. Ambas mujeres denuncian humillaciones y hostigamientos en su ambiente laboral.

Actualmente, la Fiscalía Nacional de España ha abierto una investigación para darle seguimiento al caso. Mientras tanto, múltiples reportes nacionales aseguran que Julio Iglesias ya contrató a un abogado. Según estos, su defensa sería el reconocido abogado de celebridades, José Antonio Choclán. Según expertos legales, la investigación podría extenderse hasta un año.

Julio Iglesias ya tiene abogado: José Antonio Choclán será su defensa tras recibir denuncias de abuso

¿A dónde puedes llamar si eres víctima de violencia en CDMX?

Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia en la Ciudad de México, comunícate al Centro de Atención Ciudadana de la Línea de la Vida, al 800 911 2000. El horario de atención está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

