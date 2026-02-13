Previo a su pelea con Marcela Mistral, la influencer y empresaria Karely Ruiz anunció su retiro de la plataforma azul y la creación de contendido explicito

Hace poco se confirmó una noticia que pondrá triste a más de uno… Pues la popular creadora de contenido regiomontana Karely Ruiz informó que se retirará de Only Fans, la plataforma que que le ayudó a ganar fama internacional tras varios años de ser uno de sus grandes sitios de popularidad.

La también influencer y empresaria de 25 años se hizo de mucha fama en México y gran parte del mundo siendo la plataforma azul uno de los pilares en su ascenso mediático, aunque recientemente compartió con sus seguidores que dejará esta red gradualmente en los próximos 2 o 3 años, dando fin a un ciclo dentro de el entretenimiento de este tipo.

¿Por qué Karely Ruiz dejó Only Fans?

Karely Ruiz explicó que planea dejar de crear contenido para mayores de edad en esta plataforma con el fin de poder dedicarle más tiempo a más proyectos y así como diversificar sus ingresos, sin depender de este rubro, lo cuál le ha llegado en buen momento, pues cada ve es más constante verle en distintos proyectos fuera de este ámbito.

Esta noticia la dio a conocer recientemente durante el evento pasado de King Royale, donde se estará enfrentando a Marcela Mistral el próximo 15 de marzo en uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos años, pues entre estas dos figuras han habido tensiones a lo largo de los años.

¿Por qué peleará Karely Ruiz vs Marcela Mistral?

La rivalidad entre estas dos celebridades tendría varios años “cocinándose”, pues desde el año 2018 comenzaron las tensiones entre ambas luego de que Marcela cuestionara la manera en que Karely ganaba dinero, lo cuál Ruiz no tomó de la mejor manera.

Este “duelo de divas” además de ser un punto de pico en la carrera de Ruiz rumbo a su nueva etapa tras convertirse en madre hace un año, estaría dando inicio al cierre de un ciclo que la ha tenido inmersa desde el inicio de su carrera.