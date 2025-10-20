Filtran videos comprometedores de Karely Ruiz

Karely Ruiz el sábado 18 de octubre, participó en el enfrentamiento de box contra la colombiana Karina García en el Stream Fighters 4. Tras un importante encuentro deportivo, la mexicana obtuvo la victoria por un nocaut técnico, sorprendiendo a todo el público por su desempeño en el ring.

Sin embargo, en las redes sociales, al obtener el éxito, se difundió la noticia sobre la filtración de videos después de ganar, provocando que la modelo se encuentre en el ojo del huracán. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Karely Ruiz?

Tras su victoria, Karely Ruiz se encargó de subir varias fotos de su enfrentamiento en el ring, demostrando todo lo que hizo, logrando coronarse en Colombia. Pero en las redes sociales se han difundido videos de la modelo.

No olvidemos que para que los usuarios puedan ingresar a dicho contenido, es necesario que hagan el pago de 16 dólares en su cuenta. Ante la difusión de las fotos o videos, los usuarios serán castigados ante la Ley Olimpia al no ser acciones consentidas.

Hasta el momento, la creadora de contenido mexicana no ha mencionado nada al respecto sobre la difusión de los videos íntimos. Por lo que debemos esperar a que se den más noticias al respecto, sobre si se tomarán medidas legales ante su filtración.

¿Cuánto dinero ganó Karely en la pelea?

Aunque Karely Ruiz logró recaudar una importante cantidad de dinero en su cuenta azul, durante su presentación del Stream Fighters, obtuvo un importante monto de dinero por su participación en el evento deportivo.

No se cuenta con la cantidad exacta, pero al considerar otros eventos similares, se estima que su ganancia podría llegar a los 200 mil pesos mexicanos tras su victoria. Es una realidad que esté tipo de eventos, al ser mediáticamente importantes, han logrado generar importantes sumas de dinero, por todos los seguidores de los influencers que observan la transmisión.