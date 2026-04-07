Karely Ruiz de luto por la inesperada muerte de un ser querido

De manera bastante empática, cientos de usuarios están compadeciendo a Karely Ruiz, quien está viviendo un duro momento personal. Los lomitos y las michis han sido parte relevante de la presencia de la influencer en redes, por ello que su gatita falleciera es una noticia que sacudió su entorno más personal. Esto es lo que se sabe y el par de “tragedias” que ha vivido en días recientes.

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¿Qué le pasó a la gatita de Karely Ruiz?

En las horas recientes se viralizó el momento en el que la creadora de contenido compartió la noticia con sus fanáticos. Karely siempre ha tenido una relación cercana con los animales y habla mucho de los que tiene en casa. Por ello, se mostró consternada al anunciar que su gatita falleció, aunque no se sabe qué ocurrió con ella.

El nombre de la michi es Kitty y estas fueron las palabras exactas que la influencer utilizó para despedir a su animalita de compañía: “La voy a extrañar mucho, mi Kitty, siempre vivirás en mí”. Con eso, se confirmó la segunda tragedia alrededor de la famosa modelo de la plataforma azul, pues también vivió momentos de tensión a finales de febrero.

¿Qué otra tragedia de animales vivió Karely Ruiz?

Justamente a finales de febrero, Ruiz recordaba que a finales del 2025 el nuevo gatito que le llegó en ese momento, se había perdido. Hermes (nombre del michi) salió de su casa y no regresó, situación por la que comenzó una búsqueda. Puso volantes en la zona aledaña de donde el gatito se extravió e incluso fue engañada por una persona que le pidió dinero por adelantado, para después no darle al gato que supuestamente había rescatado.

En ese sentido, nunca se supo si Hermes volvió a casa, pero parece ser que no. Con esto, es la segunda situación adversa que le ocurre en poco tiempo, alrededor de sus animales en casa. Estos forman parte importante de su vida, recordando el interés de la influencer en rescatar animales en situación de calle o apoyando a albergues de ese tipo.