Los únicos 2 signos del zodiaco que podrían ganar la lotería con estos números de la suerte en la última semana de abril según Nana Calistar

En esta ocasión te diremos quiénes son los 2 únicos signos del zodiaco que deberían jugar la Lotería puesto que, de acuerdo con Nana Calistar, estas personas tienen los números de la suerte, los cuales podrían darles la buena fortuna y atinarle al premio mayor; sin embargo, la astróloga también les ha advertido a otros más, que no deben hacer gastos innecesarios.

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Uno de los únicos 2 signos del zodiaco que debería jugar la Lotería para ver si la gana con los números de la suerte es Leo; de acuerdo con la astróloga Nana Calistar, los Reyes de la Selva deben jugar por el premio mayor con los dígitos: 18, 29 y 01; estas cifras no están de adorno y de hecho marcarán momentos importantes, por lo que, al experta les pide a estas personas que se pongan listas y que observen bien cada decisión que tomen porque cuando se presenten las oportunidades, no deben dejarlas pasar.

El segundo signo del zodiaco que debería jugar la Lotería es Géminis, de acuerdo con la astróloga, sus números de la suerte son: 16, 17 y 49; estos dígitos marcarán momentos clave y además también les darán algún tipo de señales, ya que es un ciclo de entendimiento, de madurez y sobre todo, de tomar decisiones importantes; o sueltas para tener las manos despejadas o seguirás con bloqueos.

Estos son los signos que no deben hacer gastos innecesario en la última semana de abril

Uno de los signos que no debe gastar más de la cuenta según Nana Calistar, es Tauro, los regidos bajo esta estrella deben evitar a toda realizar hacer compras impulsivas, y es que a veces ellos sólo compran para llenar vacíos emocionales o simplemente por darse un gusto momentáneo; pero luego se arrepienten y algunas veces su dinero no les alcanza.

Los Sagitario también son de los signos del zodiaco que deben tener cuidado con hacer gastos innecesarios, y no es porque se vayan a quedar sin billetes, sino porque se vienen oportunidades donde posiblemente deban invertir, por lo que, en caso de no tenerlo a la mano estos chances de crecer económicamente pasarán y difícilmente puedan darse de nuevo a corto plazo.

