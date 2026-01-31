Karol Sevilla responde al abucheo de Dayane Chrissel en los Tiktok Awards 2026: “La preciosa no soportó"

El pasado jueves 29 de enero se llevaron a cabo los Tiktok Awards 2026, evento en el que se premian a los creadores más reconocidos por su trabajo en la plataforma. Sin embargo, uno de los hechos que acaparó la atención de todos fue cuando la influencer Dayane Chrissel fue llamada “ratera” por diversos periodistas. Una de las figuras públicas que respondieron antes esta situación fue la ex estrella de Disney Karol Sevilla, quien escribió en un comentario: “La preciosa no soporto, pero si esta buena pa echar chisme de los demas!”. Hasta el momento Dayane Chrissel no ha respondido de forma directa a la actriz y cantante Karol Sevilla.

¿Por qué llamaron “ratera” a Dayane Chrissel?

A través de su cuenta personal, el periodista Gabo Cuevas expresó que la creadora de contenido Dayane Chrissel hace uso de la información de periodistas para sacar contenido sin esforzarse y sacar la nota como muchos otros profesionales del medio periodístico lo hacen. “Vamos la prensa tradicional a poner límites con la gente que se roba el contenido” fueron palabras de Gabo Cuevas además de que expresó que “no se iba a quedar callado”.

Luego de este video hubo opiniones divididas ya que algunas personas apoyaban los argumentos del periodista mientras que otros defendieron a la creadora Dayane Chrissel. Sin embargo, luego de esto, el día jueves, a la llegada de la influencer a los Tiktok Awards 2026, una serie de periodistas la abuchearon y gritaron “ratera”, ante esta situación Dayane hizo caso omiso y siguió adelante para entrar al evento.

¿Quién es Dayane Chrissel?

Dayane Chrissel es una creadora de contenido enfocada en temas de farandula nacional e internacional. Sin embargo, en su contenido también aborda noticias de índole social y a veces político. Destaca por su sello personal en cada video al iniciar diciendo “Chisme potente”. Actualmente cuenta con 4.9 millones de seguidores en TikTok. Hoy en día es una de las creadoras de contenido más reconocidas por el gran alcance que ha tenido pues su público ha ido creciendo día con día debido a los temas de los que habla, mismos que son de gran interés para el público.