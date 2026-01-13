Kenia Os estrena un RADICAL cambio de look: ¿Cómo pedir su corte de cabello y a quiénes les queda bien?

Kenia Os acaba de volver a demostrar que es físicamente incapaz de decepcionarnos, no solo con su música sino también con su look. En una serie de fotografías publicadas hace algunas horas en su cuenta de Instagram presumió su nuevo corte de cabello, y solo podemos decir que nos encantó.

El corte que la cantante escogió es un lob con capas largas, el cual luce increíble con su característica melena negra y está lleno de vida y movimiento. En sus fotografías, Kenia Os presumió este nuevo corte con un body rosa y un pantalón rojo de satén.

En la publicación de la intérprete, la gran mayoría de sus fans están celebrando cómo le quedó su nuevo look y también han comentado que su melena luce particularmente saludable. Además, hacen referencia a que este corte podría formar parte de una nueva era, a unos días del estreno de su esperadísimo nuevo sencillo.

Cómo pedir el nuevo corte de cabello de Kenia Os

Hace unas semanas publicaciones internacionales como Parada llamaron al lob como el corte de cabello de 2026, y Kenia Os nos confirmó que sí, tal vez es hora de probarlo. Un lob se llama así simplemente porque enmarca el rostro como un bob pero es un poquito más largo, llegando a la altura del hombro en lugar de quedarse cerca de la barbilla; literalmente, el nombre de este corte es una abreviación de 'long bob'.

Es un corte de pelo súper favorecedor para casi todas porque se presta para peinarse con texturas muy diversas: puede darle movimiento a una melena muy lacia y también aprovechar la textura de una melena con ondas marcadas y naturales.

En una estética lo puedes pedir simplemente como un lob, y decidir si lo quieres en capas largas (como Kenia Os) o incluir capas un poco más cortitas. La primera opción te ayuda a dar mayor longitud al rostro y favorece particularmente a quienes tienen cara redonda , mientras la segunda opción es excelente para dar más movimiento a tu pelo.

Como tip adicional, si te gusta la idea de alargar tu rostro visualmente con el corte de cabello de Kenia Os , también es buena idea peinarlo de lado así como le hizo ella. La raya de lado está de moda otra vez y también alarga las facciones.

