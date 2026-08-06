Conoce el poderoso ritual que debes realizar en el Portal 8/8

Cada año el 8 de agosto se abre el Portal 8/8 cuya fecha desde el esoterismo es tomada como el momento propicio para poder manifestar intenciones, atraer la abundancia y dar comienzo a un nuevo ciclo.

Muchas creencias manifiestan que es un día donde se concentra la energía especial debido a la importancia del número 8 que se asocia con el equilibrio, la prosperidad, el poder personal y el infinito.

¿Cuál es el ritual del Portal 8/8?

El mundo espiritual manifiesta que se debe hacer el siguiente ritual para el Portal 8/8:

Materiales



Una vela blanca o dorada.

Una hoja de papel.

Un bolígrafo.

Canela en polvo.

Un recipiente resistente al calor.

Paso a paso cómo hacer el ritual

Lo primero es buscar un sitio donde puedas estar tranquila y donde nadie te interrumpa.

El siguiente paso es encender la vela con la intención de simbolizar claridad y nuevos comienzos. Vas a escribir en una hoja tres deseos o metas para manifestar en lo que queda del año. Procura redactarlos en positivo y como si ya formaran parte de tu vida.

Vas a espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre el papel mientras visualizas el cumplimiento de esas metas. Lee tus intenciones en voz alta con calma y agradecimiento.

Luego vas a doblar el papel y guárdalo en un lugar especial donde debe permanecer hasta que sientas que tus objetivos se han cumplido.

El Portal 8/8 recibe el nombre de Portal del León que se da en el 8 de agosto cuyo número se relaciona con la energía que favorece la introspección, el crecimiento personal y la manifestación de metas.

Para la numerología el número 8 se asocia con la abundancia, la fortaleza, el éxito material y el equilibrio entre el mundo espiritual y el físico. Además, al colocarse de forma horizontal representa el símbolo del infinito.

