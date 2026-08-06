Conoce el poderoso ritual que debes realizar en el Portal 8/8
El Portal de la Puerta del León es un buen momento para atraer la prosperidad en lo que queda del año.
Cada año el 8 de agosto se abre el Portal 8/8 cuya fecha desde el esoterismo es tomada como el momento propicio para poder manifestar intenciones, atraer la abundancia y dar comienzo a un nuevo ciclo.
Muchas creencias manifiestan que es un día donde se concentra la energía especial debido a la importancia del número 8 que se asocia con el equilibrio, la prosperidad, el poder personal y el infinito.
¿Cuál es el ritual del Portal 8/8?
El mundo espiritual manifiesta que se debe hacer el siguiente ritual para el Portal 8/8:
Materiales
- Una vela blanca o dorada.
- Una hoja de papel.
- Un bolígrafo.
- Canela en polvo.
- Un recipiente resistente al calor.
Paso a paso cómo hacer el ritual
Lo primero es buscar un sitio donde puedas estar tranquila y donde nadie te interrumpa.
El siguiente paso es encender la vela con la intención de simbolizar claridad y nuevos comienzos. Vas a escribir en una hoja tres deseos o metas para manifestar en lo que queda del año. Procura redactarlos en positivo y como si ya formaran parte de tu vida.
Vas a espolvorear una pequeña cantidad de canela sobre el papel mientras visualizas el cumplimiento de esas metas. Lee tus intenciones en voz alta con calma y agradecimiento.
Luego vas a doblar el papel y guárdalo en un lugar especial donde debe permanecer hasta que sientas que tus objetivos se han cumplido.
El Portal 8/8 recibe el nombre de Portal del León que se da en el 8 de agosto cuyo número se relaciona con la energía que favorece la introspección, el crecimiento personal y la manifestación de metas.
Para la numerología el número 8 se asocia con la abundancia, la fortaleza, el éxito material y el equilibrio entre el mundo espiritual y el físico. Además, al colocarse de forma horizontal representa el símbolo del infinito.