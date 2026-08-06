La verdadera razón por la que fue ELIMINADO Rey Grupero de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Rey Grupero salió de Survivor México La Reliquia en Llamas y se convirtió en el tercer eliminado de la Temporada 2026 del reality más extremo de TV Azteca... ¿pero cuál fue la verdadera razón de su salida? ¡Acá te contamos!

Revive El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 30 de julio

¿Por qué fue eliminado Rey Grupero de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Rey Grupero se convirtió en el primer elegido por los sobrevivientes en el Concejo Tribal para disputar el Juego de Extinción, uno de los duelos más intensos del programa y que era esperado por ansias por la audiencia.

Justo este miércoles, los sobrevivientes volvieron a reunirse en el Concejo Tribal para votar por el contrincante de Rey Grupero: la mayoría habló y Shada fue la elegida porque, según dijo una de las sobrevivientes, ella era la ideal para sacar al conductor y creador de contenido.

La estrategia para sacar a Rey Grupero de la tribu Jaguares funcionó: la sobreviviente derrotó a su contrincante en un agotador Juego de Extinción que encendió las emociones de la audiencia y, como ya es costumbre, su fuego se extinguió luego de que "Warrior" apagara su antorcha.

"Todavía no me lo creo", fue una de las primeras frases que Rey Grupero soltó tras su eliminación; asimismo, un video publicado en Instagram mostró su "antes y después" en la competencia para mostrar cómo el desgaste, la falta de comida y los retos de "Warrior" dejaron marcas indelebles en su semblante... ¡qué tal!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tiene transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia, Erick Castro, Bobby Larios y Rey Grupero la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: