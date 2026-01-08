Kristal Silva rompe el silencio y responde a las comparaciones con otra famosa conductora

Aunque ya terminó La Granja VIP, sigue la conversación entre el público en redes sociales, sobre todo entre la que gira en torno a Kristal Silva y las inevitables comparaciones con otra figura muy consolidada de la televisión mexicana. ¿Le molestaron? ¿Le afectaron de alguna forma? La conductora ya habló y dejó clara su postura: no, no se siente ofendida, pero tampoco está de acuerdo con que se compare su trabajo en la televisión con la carrera de alguien más.

Kristal Silva habla de las comparaciones en televisión

En un reciente encuentro con medios, Kristal Silva fue cuestionada sobre los comentarios que la comparaban por su estilo, vestuario y forma de conducir con Galilea Montijo, una reconocida conductora del país. La conductora no se molestó ante la pregunta. Kristal respondió con madurez y reconocimiento:

“Es un honor y un privilegio que me comparen con una mujer que tiene una trayectoria gigante. Impone, hace bien su trabajo y también destaca en la moda. Pero no me parece adecuado comparar, porque cada una representa una personalidad distinta”.

Con esta declaración se ganó el corazón del público, pues dejó claro que admira la carrera de su colega, pero que su objetivo lo tiene claro, y es: construir su propio camino sin etiquetas ni comparaciones.

Autenticidad sobre competencia: su mensaje clave

Uno de los puntos más fuertes de su respuesta fue cuando habló de la autenticidad de cada persona. Para Kristal, las comparaciones pueden ser halagadoras, pero también injustas con las personas que se esfuerzan cada día: “Cada una está en lo suyo. Yo también estoy construyendo mi carrera”.

¿Le afectaron las críticas tras el reality?

Otra de las cosas que le preguntaron a Kristal fue sobre las críticas que hace el público cuando se trata de un reality show. Aquí también reveló que muchas veces es difícil sobrellevarlo, a pesar de que siempre intenta mantenerse lo más fuerte posible ante toda situación.

“Diario era o te aman o te odian. La gente puede ser muy dura y a veces sí se siente fuerte”.

Aun así, aseguró que la experiencia le dejó varios aprendizajes y le hizo forjar aún más el carácter, lo cual considera algo clave para quienes buscan consolidarse en este tipo de formatos.

Kristal Silva y el siguiente paso en su carrera

Más allá de comparaciones y polémicas, Kristal Silva señaló que ella logró salir fortalecida del proyecto. Supo conectar con la audiencia, resistir la presión mediática y, sobre todo, defender su lugar sin confrontaciones innecesarias.

