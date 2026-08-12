Kunno y famoso influencer casado se dan inesperado beso y desatan comentarios en redes sociales

Tras revelarse un video en las redes sociales donde se logra ver al influencer Kunno en una situación comprometedora ha desatado una ola de comentarios, ya que su aparición con el creador de contenido Maza Clan fue más allá de un simple acercamiento, pues ambos creadores sorprendieron durante la grabación de un episodio de “Vida de Rancho”, donde terminaron protagonizando un beso apasionado que incluyó, lengua y mordida.

De acuerdo con el material difundido Kunno y Maza Clan aparecen frente a frente antes de acercarse a besarse, mientras a su alrededor se encuentran otras personas que no paran de reír por lo que harían los influencers frente a cámara sin importar que Clan se encuentre casado.

¿ Cuál fue la respuesta de Maza tras besar a Kunno?

Después de la que las imágenes se viralizaron, Alan Alapizco mejor conocido como Maza Clan, expresó a través de una historia de Instagram que lo sucedido no debería de alarmar ya que se trató de un “besito de amigos”, además, de que aceptó hacer esta acción debido a que había dinero de por medio, reiterando que está seguro de su orientación sexual: ¿Por qué se asustan con el beso que le di al Kunno, en pleno 2026 y ustedes asustandose”

Finalmente, indicó que el episodio completo estará disponible a partir del miércoles 12 de agosto, por lo que el público podrá conocer más detalles de lo que ocurrió detrás de ese beso.

¿Quién es Maza Clan y quién es su esposa?

Alan Alapizco, creador de contenido originario de Mazatlán, Sinaloa, ha ganado popularidad en las redes sociales y plataformas digitales principalmente por sus videos y sus colaboraciones con figuras del regional mexicano. Aunque su vida prfesional ha estado bajo la mira, también en el ámbito personal ha ganado popularidad, ya que Maza Clan está casado con Cindy Cornejo, también creadora de contenido, su material se enfoca en presentar su estilo de vida, momentos familiares y viajes. La pareja lleva alrededor de 13 años de matrimonio.