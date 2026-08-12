Manualidades DIY: 4 ideas de macetas con botellas de cloro que ya no usas

Las botellas de cloro son residuos que suelen quitar mucho espacio, por lo que muchos usuarios ya no saben qué hacer con él. La realidad es que es un recipiente que podemos aprovechar para hacer manualidades DIY, en especial para hacer ideas de macetas, ya que su tamaño permite almacenar plantas de ciertas dimensiones.

4 ideas de macetas con botellas de cloro

Antes de entrar a detalle sobre las 4 ideas de macetas con manualidades DIY, es importante que en la base agregues unos orificios extras, ya que van a servir de drenaje para tus plantas, evitando que en algún momento se acumule el liquido y perjudique el desarrollo de tus ejemplares, puedes hacerlo con ayuda de un taladro, pero procura hacerlo sobre una superficie firme y con mucho cuidado para evitar heridas. Al tener los puntos anteriores listos, descubre las opciones que puedes aplicar en tus botellas de cloro:

Con pétalos en la parte superior

Corta la botella pero crea pequeñas líneas curvas continuas, con la finalidad de que obtengas un aspecto similar al de una flor. Para darle un mejor aspecto, puedes pintar toda la superficie de tu color favorito, pero no olvides usar pintura a prueba de agua para que no se despegue.

En forma de rostro

En el envase donde lo agarras, vas a dibujar unos ojos, cejas y labios, mientras que la base la tienes que retirar. Voltea el recipiente, mete tu planta colgante y agrega algunos cordones para que lo puedas usar. Evita tapar la boquilla; de esta manera, el agua que uses para regar podrá filtrarse con facilidad. Una de las manualidades DIY con mayor creatividad.

Casa de duendes

A las botellas de cloro le vas a realizar dos orificios a los laterales; esto permitirá que a la planta le entre más luz. Pinta todo el envase usando el estilo de las casas de los pitufos. Igualmente, no olvides usar pintura a prueba de agua.

Cisne o pato

Antes de recortar la figura, no olvides hacer el dibujo del cisne o ave que quieras; con ayuda de un cúter filoso, recorta toda la orilla para poder darle la forma que deseas, una de las ideas de macetas más fáciles que puedes realizar.