“Está bajo los escombros”: Famoso conductor de TV busca desesperadamente a su padre luego de que quedara atrapado en un edificio que colapsó tras el terremoto en Colombia

Lamentablemente el pasado lunes 10 de agosto de 2026 a las 07:34 a. m. un terremoto de 7,4 de magnitud sacudió a Colombia afectando zonas como Pereira, Manizales, Quibdó y Cali. Lamentablemente luego de este suceso se registraron más de 100 personas fallecidas, más de 500 heridas y más de 2000 personas desaparecidas; entre ellas se encuentra Darío Patiño Rivera, padre del famoso conductor de televisión José Fernando Patiño.

¿Qué se sabe del padre del conductor José Fernando Patiño?

A través de redes sociales el destacado conductor y periodista José Fernando Patiño, famoso por entrevistar a destacadas figuras, dió a conocer que su padre Darío Patiño Rivera, hombre de 78 años de edad, actualmente se encuentra desaparecido, esto luego del trágico terremoto que sacudió el país de Colombia. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el hombre quedó atrapado en los escombros de un edificio que colapsó en la ciudad de Cali. Sin embargo, un dato muy importante que mencionó el conductor es que su padre habría dado señales de vida; "Mi padre se encuentra bajo los escombros, mi papá dio señales de vida ¡Por favor ayúdenme!", fueron algunas de sus palabras.

Por otro lado, el reconocido periodista dió a conocer que su padre fue localizado y luego de eso fue llevado a una clínica cercana, sin embargo, cuando lo buscó no lo encontró; “Cuando llegué, allá no estaba enlistado", fueron algunas de sus palabras por lo que la búsqueda continúa de manera activa. Algunas de las características del señor Darío Patiño Rivera es que es un paciente diabetico e hipertenso y tiene un lunar en la axila izquierda.

¿Quién es José Fernando Patiño?

José Fernando Patiño es un destacado periodista y conductor de televisión. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Ha realizado coberturas especiales como La Visita del Papa Francisco a Colombia, la tragedia en Mocoa, Putumayo en 2017, entre otros eventos. Actualmente, luego del terremoto ocurrido en Colombia, ha dado a conocer que se encuentra en la búsqueda de su padre, quien está desaparecido.