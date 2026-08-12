Cómo usar las persianas para mantener la casa fresca en días de calor

Las persianas pueden convertirse en una aliada para mantener la casa más fresca durante los días de calor, especialmente cuando el sol entra directamente por las ventanas. Aunque suelen utilizarse para bloquear la luz, la forma en que se colocan puede influir en la cantidad de temperatura que ingresa al hogar.

Un pequeño cambio en la manera de bajar las persianas puede ayudar a reducir la exposición directa a los rayos solares y conservar un ambiente más agradable en el interior. Por eso, prestar atención a su orientación y al momento del día en que se utilizan puede marcar una diferencia durante las jornadas de altas temperaturas.

¿Cómo bajar las persianas para evitar que la casa se caliente?

Las persianas pueden ayudar a reducir el calor dentro de casa durante los días de altas temperaturas, pero no basta con bajarlas de cualquier manera. La orientación de sus lamas puede influir en la calidad de luz solar que entra por las ventanas y, por consecuencia, en cuánto se calientan los espacios interiores.

Para aprovecharlas mejor, el truco consiste en orientar las lamas de manera que bloqueen los rayos directos del sol antes de que atraviesen el cristal. De esta forma, se puede disminuir la exposición solar sin necesidad de mantener la habitación completamente a oscuras.

Durante las horas de mayor radiación, especialmente cuando el sol incide directamente sobre la ventanas, conviene mantener las persianas cerradas y ajustar su inclinación para impedir que los rayos entren. Esta medida resulta especialmente útil en las habitaciones que reciben más luz durante el día.

También es recomendable prestar atención a las ventanas orientadas hacia donde pega el sol durante la mañana o la tarde, ya que pueden convertirse en una de las principales vías de entrada del calor.

Además, mantener cerradas las ventanas mientras las temperaturas exteriores son más altas puede complementar el uso de las persianas. Cuando el ambiente exterior comienza a refrescar, abrirlas y permitir la ventilación ayuda a renovar el aire acumulado.

Con estos sencillos hábitos, las persianas pueden contribuir a mantener una temperatura más agradable dentro del hogar. Así, es posible reducir la entrada de calor durante las horas más intensas del día.