Tras su eliminación de MasterChef 24/7, Luis se lanza en contra de una de las cocineras: “Demasiado hipócrita”

La eliminación de Luis de MasterChef 24/7 no solo marcó su salida de la competencia, sino que también dejó fuertes declaraciones sobre la convivencia que tuvo con algunos de sus compañeros. Tras abandonar la cocina más famosa de México el pasado domingo 9 de agosto, el exparticipante habló en una entrevista para el Uno a Uno de Ventaneando sobre las personas con las que no logró hacer click y señaló directamente a una de las cocineras.

Luis fue el último eliminado de MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7: Luis se lanza en contra de Claudia

Durante una entrevista, Luis aseguró que, aunque logró tener una buena convivencia con la mayoría de los participantes, hubo una persona con la que decidió mantener distancia después de formar su propio criterio sobre ella, en referencia a Claudia, con quien de hecho intentó disculparse en sus últimos días de estancia en la competencia.

Al ser cuestionado sobre con quién no logró conectar dentro de MasterChef 24/7, el exparticipante explicó que prefiere conocer personalmente a las personas antes de formarse una opinión sobre ellas. Sin embargo, señaló que en el caso de la originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, su percepción terminó siendo negativa.

“Una persona en específico con la que hice eso y de verdad no me agradó lo que hay como persona, es Claudia”, afirmó el exparticipante.

Luis fue contundente al describir la actitud que, desde su perspectiva, ha tenido la cocinera durante su participación en el reality. “Me parece una persona, híjole, demasiado falsa, demasiado hipócrita”, declaró.

El exparticipante también cuestionó la manera en que ella se relacionaba con sus compañeros, pues aseguró que hablaba de algunas personas a sus espaldas y posteriormente mantenía un trato amable con ellas. “Habla mucho de las personas y luego está hablándoles bien”, comentó Luis, quien dejó claro que ese tipo de comportamiento es algo que no le agrada.

El excocinero de MasterChef 24/7 también hizo referencia a la percepción que, según él, Claudia tenía sobre su popularidad dentro del programa. Aseguró que ella estaba convencida de contar con el apoyo del público.

Incluso, puso en duda que fuera realmente una de las participantes más queridas por los espectadores y explicó que su experiencia viendo otros realities le ha permitido identificar ciertos tipos de personalidad que suelen generar reacciones entre la audiencia. “Lo peor de todo, querida Rosario, es que ella jura que es querida, llamada por el público”, señaló.

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