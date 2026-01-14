La Fatshionista CULPA a los internautas por estar pasándola mal: “Ustedes están participando en destruir mi salud mental”

Hace un par de semanas, Priscila Arias "La Fatshionista" informó en un video por medio de redes sociales que se despedía del famoso podcast 6 de copas , el cual también está conformado por: Diana Wong, Fernanda Martín, Mónica Makaco, María Bolio y Marisol de la Fuente. Después de que se viralizara el video, los usuarios se empezaron a preguntar el porqué de su salida y la calificaron como "mala amiga".

Muchos influencers de noticias empezaron a difundir la noticia de la salida de La Fatshionista de 6 de copas y sacaron sus propias conclusiones, ya que mucho se cree que decidió salir del podcast por diferencias que tuvo con las otras integrantes. Toda la controversia causó un colapso mental en Priscila, quien no se contuvo más y expresó su sentir por medio de un video, donde señaló directamente a los usuarios de redes sociales de ser los culpables de su actual estado emocional.

¿Qué dijo "La Fatshionista" sobre su estado emocional?

Priscila Arias empezó su video comentando que lleva 10 años dedicándose a las redes sociales y en ningún momento se había visto en la necesidad de limitar los comentarios en sus cuentas; sin embargo, la situación ha escalado a otro nivel, ya que en los últimos días ha tenido ansiedad.

"Quiero decirles que si la he estado pasando tan mal y que si he estado tan rota es gracias a ustedes. Cada vez que ustedes vean que hablar mal de mí les funciona, que les revienta los comentarios, que les trae millones de reproducciones".

La influencer recalcó que los usuarios y creadores de contenido están participando en destruir su salud mental. Al borde de las lágrimas, La Fatshionista dijo que no merece todo lo que está recibiendo y al mismo tiempo mandó un mensaje para todos aquellos que se encuentran pasando por una situación similar, incentivando a que sean valientes y afronten todo.

¿Dónde buscar ayuda si me encuentro emocionalmente mal?

Si te encuentras pasando por un mal momento y tienes pensamientos negativos, recuerda que no estás solo; te recomendamos tener una red de apoyo cercana, como familiares o amigos de confianza.

Si requieres hablar con un profesional, puedes hablar a la Línea de la Vida (800-911-2000), donde te podrán dar una orientación lo más certera posible.

En el caso de que te encuentres en una emergencia, lo ideal es comunicarte al Locatel, 0311 o 55 5658 1111, donde te brindarán apoyo psicológico, ya sea por teléfono o por chat.