¿Quién se sumará a Seis de Copas, después de la salida de La Fatshionista?

El último día del 2025 estuvo lleno de sorpresas, principalmente por el anuncio de Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, quién anunció su retiro definitivo del proyecto Seis de Copas . Muchas personas se preguntan quién ocupará su lugar, pero aún no hay información oficial sobre que persona podría integrarse.

¿Quién ocupará el lugar de La Fatshionista en Seis de Copas, después de su salida?

Aún no hay información sobre qué persona pública podría ocupar el lugar que deja Priscila Arias, en Seis de Copas. Sin embargo, algunos usuarios han expresado su opinión diciendo que no les gustaría que alguien más ocupara su lugar, ya que la creadora de contenido cuenta con una personalidad única y real que no merece ser reemplazada, de hecho tampoco hay sugerencias de personas del medio que podrían integrarse aunque las opciones hoy en día son enormes debido a que la creación de contenido se ha expandido muchísimo, especialmente en el área de estilo de vida.

Por otro lado, ninguna de las demás integrantes de Seis de Copas como Diana Wong, Fernanda Martín, Mónica Makaco, Marisol de la Fuente y María Bolio se han pronunciado sobre alguien que pudiera tomar el lugar de La Fatshionista. Por el contrario, solo hubo un comunicado en el que le desearon lo mejor a la ex integrante del proyecto además reiteraron que más que compañeras de trabajo son amigas y respetan su decisión así como también le desearon lo mejor en la nueva etapa que va a comenzar. También dejaron claro que el proyecto con las demás va a continuar.

¿Por qué salió La Fatshionista de Seis de Copas?

En el video que Priscila Arias publicó el 31 de diciembre de 2025, el cuál dura poco más de 16 minutos, la creadora de contenido explicó que su salida se debía a la gran carga de trabajo que el proyecto requería lo cuál ya la comenzaba a drenar y a tener efectos negativos sobre su salud.

“Soy uno de seis caballos jalando una carreta y todos los caballos fluyen muy bien y soy el caballo que está arrastrando las patas” dijo la creadora de contenido. Por otro lado, también dijo que a raíz de su salida ha visto cambios y mejoras en su salud y energía ya que se siente mejor con el nuevo ritmo que está tomando y las actividades que puede llevar a acabo. Esto ha hecho que se de cuenta de lo mal que la estaba pasando y que ahora valore demasiado su bienestar.