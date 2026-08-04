¿Arianny Tenorio, la novia de Luisito Comunica está embarazada? Esto es lo que se sabe:
Esto es todo lo que se sabe sobre el rumor que señala que Arianny Trejo, la novia de Luisito Comunica está embarazada:
En las últimas horas el rumor de que la reconocida creadora de contenido Arianny Tenorio está embarazada le ha dado la vuelta a las redes sociales y es que en el pasado, los seguidores de ella y Luisito Comunica han especulado sobre el posible embarazo y esta vez un nuevo video ha desatado todo tipo de teorías.
Hace unas horas que Ari subió un video a sus redes sociales donde luce un traje de baño de una pieza y lo que parece una toalla y a decir verdad no hay nada extraño en su atuendo, pues luce de manera habitual, aunque sus seguidores fueron quienes comenzaron con especulaciones a través de comentarios.
¿Luisito Comunica y Ari serán papás?
Si bien, la pareja se ha mantenido al margen dentro del posteo del video, en seguida los seguidores de esta comenzaron a comentar cosas como:
“Está embarazada”
“Hermana con esa toalla así creí que se venía el mini Luisito 😂😍”
“Se viene un mini Luisillo 😮”
“Queeee ? Va a tener un mini Luisito 😮😮”
Aunque en realidad no hay nada extraordinario en el video o en la figura de la creadora de contenido, muchos usuarios hicieron énfasis sobre su aspecto, siendo que cada cuerpo es distinto y no puede lucir hegemónicamente como “las redes lo piden”.
Finalmente la teoría sobre un presunto embarazo se vino abajo cuando Arianny le dio like a este singular comentario: "Esa barriga es de no ir al baño 🔥😂 Diosmiooo 😂😂🔥"
¿Cuánto tiempo llevan Arianny Tenorio y Luisito Comunica?
De acuerdo con lo que la pareja de creadores de contenido ha compartido en redes sociales, sus seguidores especulan que llevan poco más de 6 años de relación, pues se habrían conocido a finales del 2019 y finalmente habrían formalizado a inicios del 2020.
A través de los años la pareja ha enfrentado todo tipo de rumores que los han señalado como futuros padres, aunque estos lo han tomado con humor y lo han desmentido en repetidas ocasiones.