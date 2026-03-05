Bruja del mercado de sonora revela que Carmen Salinas estaba dentro del culto de la santería

Dulce Gipsy, una de las influencers más reconocidas en el medio digital compartió un video en redes sociales en donde una mujer que cuenta con un local en el mercado sonora dijo que Carmen Salinas estaba dentro del culto de la santería.

¿Qué dijo la mujer del mercado de sonora sobre Carmen Salinas?

La mujer no solo mencionó que Carmen Salinas pertenecía al culto de la santería, también dijo que eso “no era malo”. Expresó que el santo era para guiar a un tema de la felicidad y para que una persona pudiera hacer el bien para sí misma y no el mal para otras personas, incluso dijo que muchos artistas iban al mercado “y los que lo nieguen mandan a su gente” fueron palabras de la mujer. Dulce Gipsy también entrevistó a otras personas dentro del mercado de sonora, una de ellas dijo que dicho lugar era místico, religioso, esotérico y que las personas acuden para hacerse limpias, amarres, endulzamientos, incluso hasta exorcismos. La mujer dijo que al mercado acudían youtubers, tiktokers, muchos artistas, famosos y más personas, pero que no podía decir nombres porque era algo muy secreto.

Por otro lado, en ese mismo video se compartieron fotos de celebridades como Laura Bozzo con la mujer que explicó para qué acudían las personas al mercado. La persona explicó que la mayoría de los artistas que van con ella le piden protección por tantas envidias. Por su parte, la reconocida influencer dijo que un brujo, que prefirió mantener oculta su identidad, dijo que Niurka Marcos, Maribel Guardia, Edith González y Carmen Salinas habían pasado por el mercado. Hasta el momento no hay información oficial que confirme estos señalamientos.

¿Por qué Carmen Salinas es señalada de hacer rituales?

En el episodio 177 del podcast Penitencia, Beto; un reo, hizo fuertes declaraciones sobre Carmen Salinas, pues dijo que la reconocida actriz utilizaba a niños para hacer rituales. Esto sin duda ha generado una gran polémica, tanto que la activista Saskia Niño de Rivera, quién entrevistó a Beto, ha pedido disculpas de forma pública e incluso ha mencionado que está en toda la disposición si la familia de Carmen Salinas busca tomar acciones legales, ya que su hija, María Eugenia Plascencia se encuentra muy enojada por los señalamientos hechos hacia su madre.

Esta situación ha generado una ola de comentarios divididos en redes sociales ante lo dicho en la entrevista, misma que ya acumula 16,067,662 millones de vistas hasta el momento.