La Trigresa del Oriente asegura ser la PRIMERA THERIAN de la historia con polémico video

En los últimos días el Internet se ha inundado con noticias, videos y hasta memes de los therians, término que ya existía desde hace mucho tiempo; sin embargo, fue hace poco que se empezó a hacer viral el tema. Los "therians", son personas que se identifican como como un animal, esto hablando espiritual y psicológicamente. La famosa Tigresa de Oriente se ha identificado públicamente como "therian" y aunque es la primera vez que ella se llama así, se ha autoproclamado como la primera en la historia.

La Tigresa de Oriente asegura ser la primera "therian"

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como La Tigresa del Oriente, habló sobre el gran fenómeno que son los "therians" y se autoproclamó como la primera en toda la historia.

En dicho video se describe físicamente con estética felina, mirada salvaje y una identidad que desafiaba lo humano, mientras que se le ve a ella teniendo actitudes como un felino.

También se comenta en el video que al inicio para todos era solo un personaje; sin embargo, para mucho fue el inicio de algo más, es decir, una inspiración para los therians.

¿Cómo empezó la carrera de La Tigresa del Oriente?

La Tigresa del Oriente es originaria de Perú y nació en 1945, por lo que actualmente tiene 80 años. Juana Judith empezó su carrera como estilista y maquilladora, además de que siempre estuvo interesada en la televisión así como en el arte.

Fue en el año 2005 en que fue reconocida internacionalmente gracias a sus videos, los cuales realizaba con un reducido equipo y poco presupuesto, pero siempre con mucha energía y ganas de llegar a más usuarios. Dichos videos los comenzó a subir en la plataforma de Youtube y su video más visto hasta el momento, rebasa los 10 millones de vistas.

Su estilo, actitud y energía la han hecho ser blanco de críticas, pero también a ser admirada por muchos, ya que no esconde su personalidad y ahora que se ha declarado como "therian", muchos le aplauden ser inspiración para las generaciones actuales.

