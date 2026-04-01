Entre lágrimas, Rey Grupero habla de la desaparición de un ser querido. “Qué momento más horrible”

Quienes han tenido mascotas, saben que un animalito puede llegar a quererse como un miembro más de la familia; también saben que una de las peores pesadillas imaginables es perder a ese ser querido aunque sea por unas horas o días. El Rey Grupero pensó que esto le había pasado con su gatito, y lo relató entre lágrimas en un video para su cuenta de Instagram.

Con lágrimas en los ojos, Rey Grupero cuenta que perdió a su gato por unas horas

"Qué momento más horrible sentir que pierdes a tu gatito, pasan por tu cabeza miles de escenarios trágicos", escribió Rey Grupero en la publicación. Explicó que, como su hogar está en remodelación, el felino se asustó por el ruido y se escondió detrás de un cuadro.

"Estuvo cab%&n", dijo el conductor de Venga La Alegría Fin De Semana en el video, todavía con lágrimas en los ojos. Reveló que pasó aproximadamente 3 horas buscando al gato junto a su pareja, la creadora de contenido Nanda Rocha. "Casi me muero", agregó ella, mientras abrazaba al felino en cuestión.

|Crédito: Instagram. @reygruperomx

Rey Grupero compartió que lo peor de esa experiencia es imaginar toda clase de escenarios desafortunados que podrían ocurrir. "Ya me lo imaginaba planchado", agregó en su video. Cuando encontraron a la mascota, "me dio gusto y a la vez ganas de decir: ¿por qué me hiciste eso?".

En la sección de comentarios, una de las personalidades que respondió porque empatizó con la situación fue Litzy; recordemos que la actriz y Rey Grupero fueron compañeros en el reality MasterChef Celebrity México, en 2024. "¡Es el peor sentimiento del mundo! Me río porque son terribles", escribió la protagonista de Cautiva Por Amor.

Ya más tranquila, la pareja publicó en sus historias de Instagram un meme sobre la experiencia que vivió. La imagen ilustraba la preocupación que el dueño de un gato puede sentir al no encontrarlo, en contraste con la tranquilidad de la mascota.