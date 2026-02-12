Litzy se viste de luto tras inesperada y dolorosa muerte

Litzy es una de las cantantes y actriz más queridas de México y su nombre llegó en las últimas horas a las portadas de los medios de comunicación pero no por su carrera profesional. La artista compartió un sentido mensaje de despedida ante la muerte de un ser querido.

Las plataformas digitales vuelven a ser el lugar elegido por los famosos para externar su dolor ante la pérdida de alguien cercano. De esta manera, quienes integran el mundo del espectáculo dejan ver que también viven momentos tristes al igual que el resto de los mortales, y no todo se trata de éxitos en la vida.

¿Qué muerte anunció Litzy?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Litzy confirmó el fallecimiento de su tío Guillermo Domínguez. “Tío Guillermo, me parte el alma tu partida! Jamás me imaginé que a solo 3 años de que mi Papá nos dejara, después te irías tú, tan guapo, tan joven, tan cariñoso, tan alegre, tan INCREÍBLE ser humano. Pfff”, escribió la cantante.

En el posteo, la artista no hizo referencia a las causas del deceso de su tío pero sí dejó en claro lo mucho que significaba para ella. La muerte fue confirmada este miércoles 11 de febrero y en las redes sociales de Litzy se multiplican los mensajes de apoyo y consuelo.

Dolor compartido de Litzy

La publicación de Litzy incluía fotografías de su tío Guillermo Domínguez, su padre y ella, pero además un sentido mensaje con el que compartió su dolor. “Siempre te voy a extrañar, estabas a 8 días de cumplir años y yo sin falta te llamaba! Me encantaba escuchar tu voz, tu positivismo y alegría! Fuiste un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo para mi Tía Martha Elisa”, escribió la artista.

La también actriz cerró su triste posteo al escribir “Ya descansas Tío! Ya estás con tus amados hermanos, tu Papá y Carmelita, que seguro te recibieron felices. Dale besos a mi Papá de mi parte y nunca olvides que tu sobrina Litzy siempre te ama y te amó con todo el corazón”. Así, Litzy dejó su corazón abierto ante su fandom que no dudó en “abrazarla” con comentarios y likes.