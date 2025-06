Laura Flores y Lalo Salazar toman polémica decisión tras terminar su relación

Laura Flores y Lalo Salazar no han dejado de ser noticia desde que comenzaron su romance, mismo que terminó hace apenas unos cuantos días, luego de 4 meses de relación.

La historia de amor entre Laura Flores y Lalo Salazar fue breve y a unos cuantos días de haber tronado, tal parece que no hay posibilidad de reconciliación y, a continuación, te decimos por qué.

Kika Edgar sobre Lalo Salazar y Laura Flores: “Estuvo fuera de nuestras manos” [VIDEO] Luego de la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores, un pequeño incidente despertó los rumores que sugieren que Kika Edgar habría sido la ‘tercera en discordia’.

Te puede interesar: ¿Cuánto duró el noviazgo entre Laura Flores y Lalo Salazar?

¿Laura Flores y Lalo Salazar ya no se siguen en redes? Así es, luego de su repentina ruptura, la actriz y el periodista han dejado de seguirse en redes sociales, lo que generó una oleada de comentarios entre sus seguidores.

Este hecho no pasó desapercibido para quienes todavía tenían la pequeña esperanza de que volvieran, pues el hecho de que hayan dejado de seguirse deja más que claro que el vínculo entre ambos se ha roto y no hay vuelta atrás en su relación.

¿Cómo inició su romance?

La relación entre ambos fue confirmada hace meses, durante una transmisión en vivo. No obstante, llegó a su fin el pasado 9 de junio, cuando Laura Flores compartió el siguiente mensaje en redes sociales.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”, escribió en sus redes sociales y agregó que “Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…”.

Te puede interesar: Última hora: Laura Flores y Lalo Salazar terminan su relación, así lo anunció la actriz

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores anunció su rompimiento con Lalo Salazar. Posteriormente, publicó un video en su canal de YouTube, donde habló del impacto que tuvo su truene amoroso.

Laura Flores reflexionó sobre su impulso para querer solucionar las cosas rápidamente y haber ignorado la necesidad de espacio que requería Lalo Salazar. “Me faltó entender esta necesidad de mi ex pareja de quererse aislar un tiempo, pensar y yo quería solucionar las cosas y eso no me ayudó”.