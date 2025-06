Así es como León, el hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, protagonizó un videoclip de su padre

Una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo es la conformada por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes han sido muy reservados con su vida privada, tanto así que la identidad de León sigue siendo desconocida.

Sin embargo, la cosa cambió en las últimas horas después de que el cantante tlaxcalteca lanzara el video del tema “La Mejor Canción”, misma que está dedicada a su primogénito León, quien está por cumplir dos años de edad.

Recordemos que quien ha compartido más detalles sobre su hijo es la exconductora de Venga La Alegría, quien constantemente publica fotos y videos de León mostrando lo mucho que ha crecido.

¿Qué publicó Carlos Rivera de su hijo?

Han sido pocas las veces que el intérprete de “Te Esperaba”, “El Destino”, “100 Años”, “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”, entre otras, habla de él; sin embargo, ahora dio un adelanto del videoclip de “La Mejor Canción”, en donde podría mostrarse por primera vez el rostro de su hijo.

En el videoclip se ven unos pies pequeños llenos de pintura promocionando el tema, pero sorprendió que en una de los fragmentos aparece el esposo de Cynthia Rodríguez junto a su pequeño hijo.

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez? Cynthia Rodríguez se mostró ansiosa por el video que protagonizaron sus dos amores, Carlos Rivera y León Rivera: "¡Mi corazón explota de amor! Me urge que salga el video".

¿Qué dice la letra de la canción?

Eres la belleza en su definición

Eres la alegría en su mejor versión

Lo más increíble que me sucedió

La manifestación de todo lo bendito

El mejor concierto que he podido dar

Eres un boleto a la felicidad

La mejor manera que hay de despertar

Eres la realidad, mi sueño favorito

Eres una bendición y la mejor canción

Eres lo más bonito

Eres tú la inspiración para mi corazón

Tu amor es infinito

Me invitas a volar y ser tu pasajero

Podría navegar y ser tu marinero

Tus ojos son la puerta al universo entero

Y puedo ver a Dios, el amor verdadero

Eres una bendición y la mejor canción

Eres lo más bonito

Eres tú la inspiración para mi corazón

Tu amor es infinito

Tú me has enseñado a cómo ser feliz

Porque hasta un día gris lo pintas de colores

Eres un regalo para descubrir

Quiero cuidar de ti para que nunca llores

Eres una bendición y la mejor canción

Eres lo más bonito

Eres tú la inspiración para mi corazón

Tu amor es infinito

Eres una bendición

Y la mejor canción que pude haber escrito