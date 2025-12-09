La foto EN LA CAMA de Madonna y el actor mexicano Alberto Guerra que enciende las redes y se hace viral

Las redes sociales se encendieron ante la inesperada foto filtrada donde Madonna aparece recostada en la cama junto al actor mexicano Alberto Guerra sobre unas sábanas rosas. Aunque la foto supuestamente forma parte de una sesión publicitaria para la campaña 2026 del perfume The One de Dolce & Gabbana, el escándalo y la polémica no se pudieron evitar, pues revivieron los rumores de que entre el actor y la cantante hay algo más y que muy probablemente Zuria Vega no esté muy de acuerdo con esto.

Madonna y Alberto Guerra: ¿romance, estrategia o campaña?

Hay quienes piensan que la filtración fue generada por IA; sin embargo, sea o no real, la fotografía tiene meros fines publicitarios. Aparentemente, se trata del nuevo proyecto de la reina del pop, quien mantiene una relación profesional cercana con Guerra desde que coincidieron durante las grabaciones de Griselda. La estética íntima de la imagen corresponde al concepto visual de la fragancia, que promete tonos sensuales, cinematográficos y muy europeos.

Un guiño musical inesperado: Madonna y un clásico italiano

Los rumores apuntan a que la intérprete habría grabado un cover en italiano de “Pensiero Stupendo”, clásico de 1978 de la icónica cantante italiana Patty Pravo. De confirmarse, este supuesto lanzamiento podría marcar un regreso de Madonna a una vibra más sofisticada y mediterránea, alineada con la narrativa visual del perfume.

Cabe remarcar que la fotografía difundida de la campaña parece ser un montaje. No se ha comprobado la veracidad de la filtración como publicidad de un perfume de la afamada marca. Ni Alberto Guerra, ni Madonna han confirmado esta importante colaboración con la marca.

¿Y qué dice Zuria Vega sobre la relación de Alberto Guerra y Madonna?

Desde hace tiempo, la actriz ha dejado en claro que entre ellos no hay nada y de su parte no hay nada de celos ni tensión en la relación. Lo que existe entre la cantante y el actor es meramente laboral y no tiene que ver con su vida personal.

Fue en 2024, cuando su esposo colaboró por primera vez con la artista, Vega declaró a la prensa: “¿Celos? Para nada. Yo fui la primera que le dijo: ‘¡Vas!’ (…) Madonna no solo es un ícono musical, también cultural. Así lo ha vivido él y así lo he vivido yo.”

Con esta postura, Zuria deja claro que la complicidad entre Guerra y Madonna es totalmente profesional y motivo de orgullo, no de conflicto.

Por el momento solo queda esperar a que confirmen si existe o no una colaboración con la marca.

