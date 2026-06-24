Conoce Hueso, el restaurante de Poncho Cadena, Juez de MasterChef 24/7, con un concepto único en Edomex y GDL

Poncho Cadena, el carismático Juez de MasterChef 24/7 , no sólo es reconocido por sus impecables participaciones en TV Azteca: también es dueño de ¡4 restaurantes! con excelencia en la calidad de su menú y la atención a sus clientes... ¿qué te parecería comer, por ejemplo, en un lugar que tiene como adornos principales HUESOS en sus paredes?

¿De qué va Hueso, el restaurante del Chef Poncho Cadena?

Comer en alguno de los restaurantes del Chef Poncho Cadena es garantía de experiencia gourmet ya que incluso es ganador de una Estrella Michelín; sin embargo, si además de la comida sabrosa te gustan los lugares fuera de lo común, entonces debes acudir a Hueso, un restaurante de cocina de autor en el que los colores crema y blanco se fusionan en una decoración minimalista y confortable.

La decoración del restaurante le hace honor a su nombre: cientos de huesos colgados en las paredes es lo primero con lo que se topa el comensal; además de ello, el concepto del lugar es revolucionario porque cuenta con una sola mesa para que todos se sienten a comer, una idea que Poncho Cadena hizo realidad como una evocación de su infancia, cuando toda su familia se reunía en un lugar.

Cercanía y calidez se mezclan con ingredientes gourmet de alta cocina: "Está inspirado en lo que pasaba en mi casa; una gran mesa y todos alrededor de la cocina, es una visión personal", explicó el exigente Juez de MasterChef 24/7 en un video disponible en Instagram.

Un menú itinerante con nuevas opciones cada semana y una cocina "transparente" para que los comensales puedan observar cómo se preparan los alimentos son otras características de Hueso que lo convierten en un lugar increíble para compartir con familia o amigos.

Sobre el concepto que Huesos maneja, se trata de cocina de autor con el toque personal del Chef Cadena que incluye cortes premium, aves, mariscos ensaladas, bebidas de lujo para todos los gustos y, claro, deliciosos postres... ¿qué te parece si le das una oportunidad?

¿Quieres comer en Hueso, el restaurante del Chef Poncho Cadena? UBICACIONES y LINK para reservar

Aunque la primera sucursal de Hueso se abrió en Guadalajara, el éxito del restaurante fue tanto que se inauguró otro en la Zona Esmeralda del Estado de México; actualmente, estas dos ubicaciones se mantienen activas y es posible reservar en línea haciendo click acá o a través de WhatsApp.

GUADALAJARA: Horario de martes a sábado de 07:30 pm a 01:00 am; ubicado en la calle Efraín González Luna 2061, Col Americana, Obrera, 44150 Guadalajara, Jal.

ESTADO DE MÉXICO: Horario de miércoles a sábado de 02:00 pm a 01:00 am, domingos de 02:00 pm a 08:00 pm; ubicado en Plaza Antigua, Av. Jorge Jiménez Cantú 1-Piso G, Hacienda de Valle Escondido, 52938. Méx.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.