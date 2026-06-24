Hora límite para votar hoy 24 de junio para que tu cocinero favorito sea capitán en MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México prepara una de sus dinámicas más emocionantes de la semana al abrir sus votaciones para elegir al tercer capitán que estará al frente de un equipo para el reto de los miércoles de Batallas por Equipo.

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Cabe recordar que durante la noche del martes de Beneficio y Castigo, Claudia y Daniela fueron las que se coronaron como ganadoras y por tal motivo fueron nombradas como capitanas, por lo que ahora la incógnita es saber el nombre del participante que se unirá a ellas y liderear a un equipo.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo VOTAR?

Si te perdiste de la transmisión de MasterChef 24/7 y aún no sabes por cuál cocinero votar para que sea el tercer capitán a continuación te dejamos una lista de los nombres de quien busca ser el ganador de esta noche.



Michelle

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Ramahá

Ixdit

Emmanuel

Diego

Lancer

Carmen

Nora

Ismael

Julio

¿Cómo puedo votar para elegir al tercer capitán?

Si quieres apoyar a tu participante favorito para que sea el tercer capitan de esta noche puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ , recuerda que el ganador de la Batalla por Equipos tiene como beneficio subir al balcón junto con dos participantes más que él capitan eliga, con esta decisión los cocineros que suben se salvan de portar Delantal Negro y presenatrse el Domingo de Eliminación, por lo que aseguran una semana más dentre del Mundo MasterChef 24/7.

Ya que sabes el beneficio que obtiene el capitan ganador puedes comenzar a votar, una vez que ingreses a la página tienes derecho a 10 votos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios cocineros donde al final se sumen los 10 votos, una vez que hayas concluido con tu votación más abajo aparece un mensaje que dice VOTOS EXTRAS, ahí puedes obtener 10 votos más y repetir el proceso de votación y hacer que tu participante favorito siga sumando puntos.

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar hoy 24 de junio?

Tras darse a conocer el nombre de las dos ganadoras del reto, las votaciones se abrieon al público para elegir a un tercer capitán el cuál se dará a conocer durante la emisión de este miércoles, sin embargo, durante el programa nuestra conductora Claudia Lizaldi puede decir que se cierran votaciones, por lo que esas palabras indicarían que sería la hora límite para votar, por lo que te suguerimos seguir el progframa para que no te quedes sin la oórtunidad devotar.