Crochet para niños: cómo hacer guantes inspirados en Cars para los más pequeños

Los guantes son una de las formas más sencillas de mantener las manos de los niños bien abrigadas durante las temporadas de frío. Y aunque a veces puede ser un poco complicado convencerlos de usarlos porque los sienten incómodos, una forma sencilla para captar su atención es con las manualidades inspiradas en sus películas animadas favoritas, como los guantes de Cars tejidos en crochet que son muy fáciles de hacer.

¿Qué materiales se necesitan para hacer guantes de crochet?

Si buscas que estos accesorios tengan una textura suave y calientita, lo mejor es elegir estambres de lana, pues estos materiales son flexibles para el movimiento y ayudan a regular la temperatura del cuerpo. En cuanto al grosor ideal, es de fino a ligero, porque esto hará que los modelos no queden tan voluminosos y no estorben en los dedos, según explica el sitio especializado HanJam Crochet.

Los guantes de crochet con Cars son ideales para regalar a los niños|Imagen creada con IA

Dependiendo de los diseños que vayas a hacer con estas manualidades de Cars para niños, serán los tonos que vas a usar. Sin embargo, si la referencia principal es el "Rayo McQueen", el rojo es el tono indispensable, así como negro, amarillo, blanco y azul para los detalles. Por último, consigue un gancho de entre 4 a 5 mm y agujas laneras para que los acabados de los guantes de crochet sean sutiles.

Tutorial para hacer guantes de crochet con los colores de Cars para regalar a los niños

La base central de estos accesorios que son idóneos para el invierno



Para unir ambos extremos, solo necesitas hacer puntos ligeros en la base y continuar de forma descendente para formar el círculo que es donde va la muñeca.



Haz el largo aproximado para las manos de los niños, que es de un estimado de 10 centímetros.



Cuando llegues a la parte de los dedos, en uno de los lados de estos guantes de Cars para hacer en crochet , teje 7 puntos en círculos, lo que hará la división del pulgar y el resto del espacio será para los restantes.



, teje 7 puntos en círculos, lo que hará la división del pulgar y el resto del espacio será para los restantes. Repite el procedimiento hasta que el pulgar quede formado y remata la zona sobrante con el mismo punto que usaste al inicio. Usa la aguja lanera para quitar cualquier acabado y darles una apariencia pulida.



Hacer unos guantes de crochet inspirados en Cars es fácil y quedan muy bonitos|Pinterest

Como último paso y dependiendo de cuáles sean los personajes preferidos de tus hijos, será el color y decoraciones que usarás. Por ejemplo, para el "Rayo McQueen" no puede faltar el rojo su característico trueno; mientras que para "Tow Mate", el estambre café con una rueda.

Otra opción para personalizar estos guantes de Cars para niños hechos en crochet, son los mitones o modelos "sin dedos" que lucen igual de bonitos. La diferencia es que estos diseños permiten mayor movilidad y hace que les sea más fácil hacer sus actividades sin tener que quitárselos.