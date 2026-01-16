Estos son los influencers que han muerto en lo que va de 2026

Desde que dio inicio el 2026, entre otras noticias tristes, se ha reportado el fallecimiento de ocho influencers populares que no solo dejan un profundo dolor entre sus seguidores sino que dan tema para hablar. Los internautas opinan sobre la exposición en las plataformas y los riesgos que se corren.

La muerte de creadores de contenido tiene al mes de enero sumergido en un debate online donde los usuarios de redes sociales se expresan sobre la vida de los creadores de contenido. Asesinatos, accidentes y problemas de salud se encuentran entre las causas de los decesos.

¿Quiénes son los influencers fallecidos?

En esta primera mitad de enero, los nombres de los influencers fallecidos son ampliamente conocidos. Sara Bennett es una de las personalidades de Internet que aparecen en la lista y se trata de una influencer estadounidense que murió a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA). También aparece el caso de Jordy Glassner otra creadora de contenido estadounidense que emprendió una dura lucha contra un tumor cerebral. Su muerte se confirmó este jueves 15 de enero a sus 34 años de edad.

Isaac Efraín Valadez, más conocido como Chakin Valadez, es el influencer mexicano que fue hallado sin vida el pasado 10 de enero. Era un camionero que fue ultimado a balazos y había logrado conformar un numeroso fandom. En la lista también aparece Esther Thomas, influencer nigeriana que murió el pasado 9 de enero luego de someterse a una intervención quirúrgica para extraerle un fibroma.

Otras muertes y debate

Isabel Veloso, influencer brasileña que murió a los 19 años tras padecer linfoma de Hodgkin; Yulia Burtseva, creadora de contenido italiana que perdió la vida tras una cirugía estética para aumentar sus glúteos; Athira Auni, tiktoker que murió en un accidente vial a los 21 años, y el streamer español, Sergio Jiménez, muerto en medio de un reto viral que era transmitido en vivo, son las personalidades que integran la lista negra de enero.

La muerte de estos influencers no solo ha generado dolor entre sus familiares y seguidores, sino que en muchos casos ha despertado discusiones sobre la exposición pública, el costo que se paga por ella, y los riesgos a los que se enfrentan algunas personas por sumar visualizaciones.

Sin embargo, cuando se trata de casos de salud, el debate se torna en reflexiones que también divide opiniones pero entre las que proliferan aquellas que indican que la exposición social de sus casos invita a disfrutar la vida, quejarse menos y ser feliz con lo que toca, con lo que se tiene, con lo que somos.