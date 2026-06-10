Litzy dice la verdad sobre su supuesta separación del Chef Poncho Cadena, tras suspender su boda
Litzy respondió ante Ventaneando si su relación con el Chef Poncho Cadena sigue viento en popa, tras conocerse hace un mes que suspendieron su boda.
A un mes de que el Chef Poncho Cadena confirmara que la boda con Litzy se había suspendido, la cantante y actriz habló con Ventaneando y desmintió definitivamente que este importante cambio haya sucedido por una crisis en su relación o una separación, como se ha rumorado en redes sociales.
Litzy respondió ante las cámaras que la boda no ha sucedido porque tanto ella como el reconocido chef han estado ocupados con distintos proyectos profesionales. Recientemente Cadena abrió un restaurante cerca de la Ciudad de México y actualmente funge como juez en MasterChef 24/7.
"Estamos juntos, sabemos que queremos estar toda la vida juntos, esperemos que Dios nos permita esa unión para siempre", dijo Litzy para Ventaneando. Ella afirma que pronto fijarán fecha y espera que "este año se pueda lograr".
Litzy desmiente ruptura con el Chef Poncho Cadena: “Esperemos que Dios nos permita esa unión para siempre”
Cómo se conocieron Litzy y el Chef Poncho Cadena
La actriz y el exitoso chef se conocieron en la edición 2024 de MasterChef Celebrity: él era juez y ella fue participante de esa temporada. Después de terminar la competencia, se dio a conocer su romance.
Ambos han sido muy abiertos en redes sociales con respecto a su relación, frecuentemente comparten fotos y experiencias juntos.
Cuándo se suspendió la boda de Litzy y el Chef Poncho Cadena
Inicialmente se tenía pensado que la boda de Litzy y el Chef Poncho Cadena se llevaría a cabo en octubre de 2025, pero los compromisos profesionales han sido constantes en las exitosas carreras de ambos. La actriz y cantante dio a conocer en septiembre del año pasado que la celebración todavía no podría realizarse; en ese entonces incluso mencionó que les gustaría casarse en algún destino distinto a la Ciudad de México.
A principios de mayo de 2026, el Chef Poncho Cadena dio a conocer que la boda se ha suspendido por la misma razón que Litzy citó ante Ventaneando; sin embargo, aclaró que todo está bien en su relación. A la actriz y cantante incluso se le ha visto acompañando en más de una ocasión a su prometido en MasterChef 24/7.